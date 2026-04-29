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Colombo “Il Governo sostenga il settore del turismo per affrontare la sfida dell’intelligenza artificiale”

di Italpress - 29 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – Il 5 maggio torna a Milano GatewAI – Conferenza nazionale dell’intelligenza artificiale nel turismo, giunta alla sua seconda edizione. L’evento è organizzato da Turismi.Ai l’Associazione per l’Intelligenza Artificiale nel Turismo che riunisce alcuni tra i principali player dell’innovazione e del turismo, in collaborazione con Guida Viaggi.

Edoardo Colombo, presidente di Turismi.Ai, lancia un appello al Governo: “L’Ai nel turismo – spiega – sta già portando benefici concreti soprattutto sul piano della produttività, della personalizzazione, dei contenuti e del supporto operativo. Ma è indispensabile che il Governo si impegni a sostenere il turismo nella transizione digitale, perché solo se gestiamo bene il cambiamento, cogliendo le opportunità dell’Intelligenza Artificiale possiamo restare competitivi. Il futuro si intravede, al momento siamo ancora in una fase che un giorno non lontano ricorderemo come preistorica. Vedremo applicazioni sempre più mature, più integrate e meno sperimentali ed è proprio per questo che oggi è importante creare luoghi di condivisione e confronto vero per il settore. GatewAi è nato esattamente con questa visione, e per la seconda edizione favorirà il dialogo tra istituzioni, imprese, piattaforme e operatori del turismo sui temi più concreti dell’innovazione e dell’AI applicata al travel”.

Tra i temi al centro della conferenza, l’ospitalità del futuro tra automazione e personalizzazione, con l’intervento di Antonio Barreca, vicepresidente Turismi.ai e direttore Federturismo Confindustria, affiancato dal contributo di Andrea Delfini, founder e ceo di Blastness, di Antonio Zacchera di Zacchera Hotels e Alberto Mami di Lindbergh Hotels.

Spazio anche al quantum AI e all’automazione nel turismo con Giuseppe Italiano, Deputy Rector and Professor of Computer Science at LUISS Guido Carli University e a un confronto sulla fiducia nell’AI intesa come tecnologia, etica e nuove competenze con Stefano Quintarelli, Alessandro De Florentiis (Fondazione AI4I), Gualtiero Carraro (Carraro Lab) e Francesco Ciuccarelli (Alpitour World).

Il focus sulle destinazioni intelligenti vedrà protagonisti Google con Andrea Fogazzaro, Manuela De Carlo (Università IULM), Alessio Pisa (Instilla), Ferran Donate (Smart Cities Council, una delle principali organizzazioni mondiali per le città e gli edifici intelligenti, che sviluppa strategie, politiche, ricerca e le tecnologie), Francesco Tapinassi (Direttore Generale Toscana Promozione) e Fabio Primerano (Vox Group).

Attenzione su distribuzione e nuovi modelli di business con Mirko Lalli, vicepresidente Turismi.AI e Marco Orlandi, Digital Consumer Experience Gruppo Bluvacanze, l’autore Luca De Giglio, Francesca Benati (Amadeus) e Alberto Yates (Regional Director for Souther Europe, Middle East and Africa per Booking.com).

A chiudere, uno speech dedicato alla finanza innovativa nell’innovazione del turismo con un keynote di Francesco Caio (Chairman di Caio Digital Partner), seguito dal backtalk di Leonardo Saroni (TravelTech2), Elena Plos (Credit Agricole Le Village), e infine la testimonianza di Karin Venneri (Associazione Startup Turismo).

-Foto ufficio stampa gatewai-

(ITALPRESS).