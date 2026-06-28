Cronaca

Nancy, il volo decolla e precipita. Undici morti davanti alle case di Tomblaine

Tomblaine, il volo del battesimo del paracadute si trasforma in tragedia

di Gianluca Pascutti - 28 Giugno 2026

Un volo di addestramento al paracadutismo si è trasformato in una tragedia a Nancy. Un aereo da turismo è precipitato a Tomblaine, sobborgo della città francese, causando la morte di undici persone. L’incidente ha sconvolto la comunità locale e il mondo del paracadutismo, con una dinamica ancora sotto esame da parte delle autorità.

L’aereo decollato da Nancy‑Essey e lo schianto dopo pochi secondi

Il velivolo, un aereo da turismo utilizzato per attività di lancio con il paracadute, era decollato dall’aerodromo di Nancy‑Essey. A bordo c’erano cinque istruttori, cinque allievi paracadutisti e il pilota. Il gruppo pare partecipava al battesimo del paracadute, un volo introduttivo pensato per chi affronta i primi lanci. Pochi secondi dopo il decollo, l’aereo ha iniziato a perdere quota in modo improvviso. La fase di salita si è interrotta bruscamente. Il velivolo è precipitato su un’area erbosa lungo Rue Salvador Allende, a Tomblaine, vicino a case, a una pista ciclabile e al parcheggio di un supermercato. Non risultano feriti o vittime tra le persone a terra.

La dinamica dell’incidente e le prime testimonianze

Le prime ricostruzioni parlano di una caduta quasi verticale. Alcuni testimoni di Nancy hanno descritto l’aereo in picchiata verso il suolo. Non si segnalano esplosioni al momento dell’impatto. Tre persone sarebbero state sbalzate fuori dall’abitacolo nello schianto, secondo quanto emerge dalle informazioni iniziali. Le cause dell’incidente restano da chiarire. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su eventuali guasti tecnici, errori umani o fattori legati alle condizioni meteo. Gli inquirenti stanno raccogliendo dati, testimonianze e rilievi sul posto per ricostruire ogni fase del volo.

Maxi emergenza a Tomblaine e intervento delle autorità

Subito dopo lo schianto è scattata una maxi-emergenza. Vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine hanno raggiunto l’area e l’hanno isolata. La zona di Rue Salvador Allende è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Il prefetto ha attivato il centro operativo dipartimentale per seguire in tempo reale l’evoluzione della situazione. Sono attesi sul posto rappresentanti del governo e della magistratura per coordinare le indagini e definire i prossimi passi.

Un volo di addestramento diventato tragedia

Il volo doveva essere un momento di entusiasmo e scoperta per gli allievi paracadutisti. La tragedia ha invece aperto interrogativi sulla sicurezza delle attività di lancio e sulla gestione dei voli di addestramento. La comunità di Nancy e Tomblaine si stringe attorno alle famiglie delle vittime, mentre le indagini puntano a fare piena luce su quanto accaduto.