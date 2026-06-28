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OpenAI annuncia l’arrivo di GPT-5.6

di Italpress - 28 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – OpenAI ha annunciato la preview limitata di GPT-5.6, una nuova generazione di modelli di intelligenza artificiale pensata per rendere più potenti e affidabili strumenti come ChatGPT, Codex e le applicazioni sviluppate attraverso le API della società. La nuova famiglia comprende tre versioni: Sol, il modello più avanzato; Terra, pensato per un equilibrio tra prestazioni e costi; e Luna, progettato per essere più rapido ed economico. L’obiettivo è offrire a utenti, sviluppatori e imprese strumenti diversi a seconda delle esigenze: maggiore capacità di ragionamento, velocità di risposta o costi più contenuti.

Secondo OpenAI, GPT-5.6 Sol rappresenta il modello più potente finora sviluppato dalla società e mostra miglioramenti in ambiti complessi come la programmazione, la biologia computazionale e la cybersicurezza. In termini pratici, significa una maggiore capacità di aiutare nella scrittura di codice, nell’analisi di grandi quantità di dati scientifici e nell’individuazione di vulnerabilità informatiche. Proprio per le maggiori capacità del sistema, OpenAI ha previsto un rilascio graduale e un rafforzamento delle misure di sicurezza.

La società spiega di avere introdotto controlli più robusti per limitare gli usi impropri, in particolare nelle richieste legate ad attività informatiche ad alto rischio, mantenendo però l’accesso agli utilizzi legittimi, come la ricerca difensiva, la correzione di vulnerabilità e la formazione sulla sicurezza. Nella fase iniziale GPT-5.6 sarà disponibile solo per un gruppo ristretto di partner e organizzazioni selezionate attraverso API e Codex. OpenAI prevede di estendere l’accesso nelle prossime settimane anche a un pubblico più ampio di utenti di ChatGPT, sviluppatori e aziende.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).