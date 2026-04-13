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Cronaca

Como, si spara in ospedale: 75enne gravissima

Inspiegabili, al momento, le circostanze dell'arma nella disponibilità dell'anziana donna

di Giorgio Brescia -

Si spara in ospedale: un lunedì pomeriggio di ordinaria attività sanitaria trasformato in una scena da cronaca nera all’ospedale Sant’Anna di San Fermo. Intorno alle 15:30 di oggi, un colpo d’arma da fuoco è esploso all’interno di una stanza del reparto di Medicina Generale, situato al primo piano del presidio di San Fermo.

La cronologia dei fatti: si spara in ospedale

La vittima, una donna di 75 anni, residente nel Comasco e ricoverata da alcuni giorni per l’aggravarsi di patologie croniche. Secondo le ricostruzioni fornite dalle autorità, la donna avrebbe approfittato di un momento di solitudine – nonostante la presenza di un’altra paziente nella stessa stanza – per estrarre una pistola e fare fuoco contro se stessa.

L’immediato intervento degli infermieri e dei medici del reparto, allertati dal rumore inconfondibile dello sparo, ha permesso di prestare i primi soccorsi in tempi record.

La donna è stata trasferita d’urgenza nel blocco operatorio e successivamente in Rianimazione. Le sue condizioni restano assai critiche e la prognosi è riservata. Fonti ospedaliere riferiscono che la paziente è ancora in vita.

Il mistero dell’arma

L’interrogativo che domina l’indagine, coordinata dalla Questura di Como, riguarda l’introduzione dell’arma in ospedale. Gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica sono rimasti nel presidio per ore, effettuando rilievi balistici e ascoltando il personale in servizio.

Si cerca di capire se la pistola fosse già in possesso della donna al momento del ricovero o se le sia stata consegnata durante l’orario delle visite.

L’ASST Lariana dovrà ora rispondere a quesiti cruciali sulla sicurezza dei varchi e sulla vigilanza nei confronti di soggetti fragili o depressi. Il reparto è stato parzialmente isolato per consentire le operazioni di polizia, ma l’attività dell’ospedale prosegue tra lo sgomento dei presenti.

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