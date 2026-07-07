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Con la fibra ottica il Comune di Caltanissetta potenzia la videosorveglianza

di Italpress - 7 Luglio 2026

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Il Comune di Caltanissetta rafforza la sicurezza urbana e la gestione del territorio grazie al potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadina, reso possibile dalla rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) di Open Fiber. Grazie alla convenzione tra l’azienda di telecomunicazioni e il Comune di Caltanissetta, e al lavoro congiunto del CED e del Comando di Polizia Municipale, sono stati attivati i POI (Point of Interconnection): nodi strategici che, sfruttando la fibra ottica, consentono di estendere il sistema di videosorveglianza in diverse aree urbane della città, dal centro storico alle ville e ai parchi pubblici fino ai quartieri periferici.Da oltre 120 punti di osservazione provengono 234 flussi video da diverse angolazioni: il sistema è integrato a rete con la centrale operativa situata presso il Comando della Polizia Municipale, diventando uno strumento di prevenzione a supporto di tutte le forze dell’ordine. Grazie alla nuova infrastruttura, è possibile monitorare in tempo reale i flussi di traffico e intervenire più rapidamente nella gestione della viabilità urbana, migliorando la sicurezza stradale e riducendo le criticità. Allo stesso tempo, le telecamere consentono un controllo più efficace del territorio anche sotto il profilo ambientale, contribuendo al contrasto degli abbandoni illeciti di rifiuti e alla tutela del decoro urbano. Il sistema rappresenta inoltre un presidio fondamentale per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, offrendo un supporto concreto alle attività di indagine e rafforzando la capacità di intervento delle autorità competenti.Questo progetto conferma il ruolo della fibra ottica FTTH come infrastruttura abilitante per la trasformazione digitale delle città, capace di generare impatti concreti in termini di sicurezza, efficienza dei servizi pubblici e qualità della vita. Nel capoluogo nisseno, Open Fiber ha investito con fondi privati complessivamente circa 10 milioni di euro, rendendo disponibile la connettività ultraveloce a oltre 28mila unità immobiliari. Un’infrastruttura capillare che oggi abilita nuovi servizi digitali avanzati a beneficio della comunità, a partire proprio dalla sicurezza pubblica.“Il potenziamento della videosorveglianza è un pilastro della transizione digitale a Caltanissetta, fondamentale per tutelare i cittadini e salvaguardare il nostro patrimonio storico e artistico – dichiara Vincenzo Lo Muto, assessore comunale alla Transizione Digitale -. Oggi la città conta un sistema di telecamere attive nei punti chiave: centro storico, grandi arterie viarie, piazze, aree di aggregazione e scuole, sempre nel pieno rispetto della privacy. Questo sistema offre un supporto strategico e preventivo alle Forze dell’Ordine, permettendo anche di identificare infrazioni stradali come la mancanza di assicurazione, revisione o l’uso del casco. Un progetto simile richiede un’infrastruttura solida che la fibra garantisce. Negli ultimi quattro anni abbiamo migliorato nettamente la trasmissione dati. Il 70% del sistema è già cablato in fibra ottica, stiamo lavorando per colmare il restante 30% che viaggia ancora su ponti radio a causa di vincoli geografici o strutturali”. “Grazie alla fibra ottica – aggiunge – abbiamo già cablato gli uffici comunali e ciò perchè questa tecnologia garantisce zero interferenze, latenza quasi nulla e massima stabilità del segnale. Il nostro obiettivo è azzerare ogni precarietà per consegnare ai cittadini una Pubblica amministrazione totalmente connessa e digitale”. “Grazie alla sinergia con l’Amministrazione comunale e i suoi uffici, oggi a Caltanissetta la rete di Open Fiber è in grado di supportare un avanzato sistema di videosorveglianza per la sicurezza e il controllo del territorio – afferma Emanuela Vulpetti, referente Sicilia Affari Istituzionali Territoriali di Open Fiber -. La fibra ottica rappresenta un’infrastruttura strategica per la Pubblica amministrazione, perchè abilita servizi digitali innovativi e una gestione più efficiente della città. La nostra rete è al servizio non solo delle amministrazioni, ma anche di cittadini e imprese, contribuendo alla trasformazione digitale del territorio. E’ importante che anche una realtà come Caltanissetta possa beneficiare delle stesse opportunità e degli stessi servizi innovativi disponibili nelle principali città italiane. L’Amministrazione comunale ha dimostrato grande attenzione nell’utilizzo della rete FTTH per sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto per la comunità”.

– foto Italpress –(ITALPRESS).