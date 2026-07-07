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Giornata Mondiale Cioccolato: storia e falsi miti

La scelta di questa data non è un errore del calendario, ma una precisa ricorrenza storica che rivela le moderne strategie dell'industria dolciaria

di Elizabeth Costello - 7 Luglio 2026

Giornata Mondiale del Cioccolato: la sua storia, i falsi miti e gli eventi estivi da cercare.

La Giornata Mondiale del Cioccolato

Oggi, 7 luglio, si celebra la Giornata Mondiale del Cioccolato. A prima vista, fissare la festa del cibo degli dei in pieno scirocco estivo — con i termometri che sfiorano i 40 gradi e le tavolette che rischiano di sciogliersi ancora prima di essere scartate — può sembrare un totale controsenso.

Eppure, la scelta di questa data non è un errore del calendario, ma una precisa ricorrenza storica che rivela le moderne strategie dell’industria dolciaria.

Perché si festeggia proprio in estate?

La scelta del 7 luglio ha radici storiche profonde. La data celebra il giorno del 1550 in cui il cacao venne introdotto ufficialmente in Europa, sbarcando in Spagna dalle Americhe. Sebbene i Maya e gli Aztechi lo consumassero da secoli come bevanda amara e speziata, quel momento segnò l’inizio della sua trasformazione nel dolce che conosciamo oggi.

Esiste però anche un motivo commerciale. L’estate rappresenta storicamente il momento di picco minimo per i consumi di cioccolato solido.

Istituire una giornata globale a luglio è stata un’astuta mossa di marketing per incentivare le vendite attraverso consumi alternativi, promuovendo il cioccolato sotto forma di gelato, semifreddo o abbinato alla frutta fresca.

Curiosità, falsi miti e la scienza del calore

Intorno al cioccolato d’estate ruotano aneddoti particolari e regole chimiche precise.

La patina bianca non è muffa. Con il caldo estivo, le tavolette subiscono spesso uno sbalzo termico che fa affiorare il burro di cacao in superficie, creando una patina biancastra (fenomeno del fat bloom). Il cioccolato perde lucentezza ed estetica, ma resta assolutamente commestibile.

L’errore del frigorifero. Per evitare che si sciolga, l’istinto spinge a conservarlo in frigo. È un errore. il freddo eccessivo cristallizza i grassi e altera gli aromi. Gli esperti consigliano di conservarlo in una dispensa fresca (tra i 14°C e i 18°C) o all’interno di contenitori ermetici.

L’invenzione dei soldati Usa. Il problema del cioccolato estivo assillò persino l’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Su richiesta del comando, la Hershey’s creò la Ration D, una barra di cioccolato progettata appositamente per resistere a temperature superiori ai 40°C senza sciogliersi nelle tasche dei soldati.

Come si festeggia?

In tutta Italia e nel mondo, i maestri cioccolatieri celebrano oggi la ricorrenza proponendo degustazioni fredde, gelati artigianali e abbinamenti inediti con la frutta di stagione. Dimostrando in tal modo che il cioccolato non ha una stagione d’elezione, ma sa semplicemente cambiare consistenza.