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Fentanyl, istituito tavolo tecnico per rafforzare il coordinamento tra le istituzioni dopo il furto di 80 fiale

di Italpress - 7 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi a Palazzo Chigi un nuovo incontro sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell’Ospedale Israelitico di Roma. Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Salute Orazio Schillaci, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il comandante dei NAS dei Carabinieri, il direttore della DCSA-direzione centrale servizi antidroga e i rappresentanti della DPA-Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze.

Nell’ottica di rafforzare il coordinamento tra le istituzioni coinvolte e prima menzionate, si è deciso di avviare nell’immediatezza un tavolo tecnico, al quale saranno invitate anche le società scientifiche, tra cui la Società italiana di farmacologia (Sif) e la Società italiana di Anestesiologia.

Il tavolo ha il compito di valutare la necessità di norme ulteriori per la tracciabilità dei farmaci che determinano effetti droganti, e comunque di riordinare la normativa primaria e secondaria sugli obblighi di conservazione dei farmaci medesimi. Si è concordato un incremento dei controlli delle forze di polizia, in primis dei Nas, sull’intera filiera di tale tipologia di farmaci.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).