GB, il principe Harry perde la battaglia legale contro i tabloid

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L’Alta Corte ha respinto tutte le accuse

di Askanews - 7 Luglio 2026

Londra, 7 lug. (askanews) – Il diritto di cronaca prevale su quello alla privacy. Harry, il Duca del Sussex, insieme ad altre celebrità di spicco come Elton John hanno perso la causa intentata contro l’editore del Daily Mail, accusato di aver reperito e diffuso notizie nell’arco di due decenni e di aver violato la privacy del Duca e degli altri vip ricorrendo a una serie di metodi illeciti per ottenere le informazioni.

L’Alta Corte britannica, con una sentenza che farà storia e che probabilmente è destinata a porre fine a nuovi contenziosi legati allo scandalo delle intercettazioni telefoniche illegali, ha respinto infatti tutte le accuse.

Il principe, nel corso del procedimento, aveva rilasciato una testimonianza commovente, in cui diverse personalità di spicco, tra cui la pop star Elton John e l’attrice Elizabeth Hurley, hanno accusato l’editore del tabloid di aver violato la loro privacy.

Ma il giudice Nicklin ha sostenuto che per la Corte le notizie erano lecite, e ha respinto l’azione legale multimilionaria.

Si tratta della terza, e probabilmente ultima, causa intentata dal Duca di Sussex nella sua aspra battaglia legale contro i tabloid britannici, che ha ulteriormente inasprito i rapporti con la famiglia reale. Harry ha sempre accusato la stampa scandalistica di essere responsabile della morte della madre Diana e di aver reso la vita della moglie Meghan un inferno.

Harry, 41 anni, è stato coinvolto anche in altre controversie legali, tra cui quella relativa alla sua protezione da parte della polizia in Gran Bretagna dopo il suo clamoroso ritiro dagli impegni reali di primo piano sei anni fa.

Per il principe cadetto dunque inizia male la visita di cinque giorni in Gran Bretagna in cui al momento non è accompagnato da moglie e figli. Chi si aspettava un riavvicinamento con il padre Re Carlo III e il fratello resterà deluso, all’orizzonte sembrano esserci solo nuove tensioni in casa Windsor.