Ambiente

Cos’è davvero la goccia fredda e perché continua a sorprenderci

di Gianluca Pascutti - 22 Gennaio 2026

Nel linguaggio meteorologico, la goccia fredda è uno dei fenomeni più insidiosi e difficili da prevedere. Nonostante il nome quasi innocuo, rappresenta una delle configurazioni atmosferiche più capaci di generare piogge torrenziali, temporali violenti e improvvisi cambi di tempo. La sua natura “isolata” e la dinamica con cui si muove la rendono un elemento chiave per comprendere molte delle perturbazioni del Mediterraneo.

Cos’è una goccia fredda

Con il termine goccia fredda si indica una sacca di aria molto fredda in quota, generalmente tra i 5.000 e i 10.000 metri, che si stacca dalla circolazione principale delle correnti occidentali. Una volta isolata, questa bolla d’aria fredda rimane intrappolata in un’area di bassa pressione, muovendosi lentamente e in modo spesso imprevedibile.

La sua caratteristica fondamentale è proprio l’isolamento. La goccia fredda non è più alimentata dal flusso atmosferico che l’ha generata e per questo può restare quasi ferma per ore o giorni, influenzando pesantemente il tempo di una regione.

Come si genera

La formazione di una goccia fredda avviene quando una saccatura, cioè un’estensione verso sud di aria fredda proveniente dalle alte latitudini, si ingrandisce e si “chiude” su sé stessa. Questo processo è favorito da vari fattori, forti contrasti termici tra masse d’aria calda e fredda, correnti a getto ondulate, tipiche delle mezze stagioni e un mare molto caldo, che amplifica l’instabilità. Quando la saccatura si isola, la parte più fredda rimane intrappolata in un vortice autonomo.

Cosa provoca

La goccia fredda è un motore di instabilità. L’aria fredda in quota, combinata con aria calda e umida al suolo, crea condizioni ideali per la formazione di, temporali intensi e improvvisi, nubifragi localizzati, grandinate, forti raffiche di vento, alluvioni lampo, soprattutto in aree urbane o vallive e violente mareggiate con onde eccezionali. Nel Mediterraneo, dove il mare rimane caldo fino all’autunno inoltrato, la goccia fredda può trasformarsi in un vero catalizzatore di fenomeni estremi, anche quando non è accompagnata da un ciclone organizzato.

Perché è così difficile da prevedere

La sua natura isolata la rende meno influenzabile dai modelli meteorologici tradizionali. Piccoli spostamenti, anche di poche decine di chilometri, possono cambiare radicalmente la distribuzione delle piogge e l’intensità dei fenomeni.