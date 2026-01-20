Cronaca

Ciclone Harry, il Sud Italia nella morsa della tempesta

Il Mediterraneo resta in allerta, la tempesta non ha ancora esaurito la sua energia, e gli effetti potrebbero protrarsi a lungo, soprattutto sulle coste già provate da ore di vento e mareggiate.

di Gianluca Pascutti - 20 Gennaio 2026

Ciclone Harry sta attraversando il Mediterraneo con una violenza che non si vedeva da anni, e la sua traiettoria sta mettendo sotto pressione soprattutto Sicilia, Calabria e Sardegna, dove l’allerta rossa resta attiva e le autorità hanno disposto chiusure, evacuazioni e monitoraggi continui. Il fenomeno, alimentato da un profondo minimo depressionario, sta generando venti impetuosi, piogge torrenziali e onde che in mare aperto hanno superato gli 8–10 metri.

Un ciclone mediterraneo di intensità eccezionale

Il ciclone Harry si è intensificato rapidamente nelle ultime ore, spinto da un forte gradiente barico che ha innescato una circolazione ciclonica persistente. Le raffiche hanno superato i 120 km/h lungo le coste più esposte, mentre il mare in tempesta ha costretto alla chiusura di tratti stradali e porti minori. Le condizioni meteo estreme hanno reso necessarie misure straordinarie di sicurezza, con diversi comuni che hanno scelto di sospendere le attività scolastiche e invitare la popolazione a limitare gli spostamenti.

Sicilia, evacuazioni e criticità diffuse

La Sicilia orientale è tra le aree più colpite. In alcune zone costiere, soprattutto nel Catanese e nel Messinese, centinaia di persone sono state evacuate in via precauzionale a causa del rischio di mareggiate e allagamenti. Le precipitazioni intense hanno provocato smottamenti e interruzioni della viabilità, mentre i Vigili del Fuoco sono impegnati in decine di interventi per alberi caduti, tetti danneggiati e blackout localizzati.

Calabria, venti di tempesta e rischio idrogeologico

La Calabria ionica sta affrontando venti molto forti e piogge persistenti. Le autorità regionali hanno confermato l’allerta rossa, con particolare attenzione alle aree montane e ai corsi d’acqua che potrebbero ingrossarsi rapidamente. Le scuole sono rimaste chiuse in numerosi comuni, mentre i sindaci hanno invitato i cittadini a evitare zone costiere e sottopassi.

Sardegna, mare agitato e strade chiuse

In Sardegna, il ciclone ha colpito soprattutto il versante orientale, dove il mare ha raggiunto livelli eccezionali. Alcune arterie stradali sono state chiuse per sicurezza, mentre le raffiche hanno superato i 100 km/h anche nelle zone interne. Le squadre di emergenza stanno monitorando i bacini idrici e le aree a rischio frana.

Le prossime ore

Il ciclone Harry continuerà a influenzare il Sud Italia almeno fino a domani, con un lento miglioramento previsto solo nella seconda parte della settimana. Le autorità raccomandano prudenza, evitando spostamenti non necessari e seguendo gli aggiornamenti ufficiali.