Cuba senza luce, l’allerta negli Stati Uniti
Il combinato disposto tra blackout prolungati, elevata inflazione e scarsità di beni di prima necessità continua ad alimentare fortissime tensioni socio-economiche
Blackout generale a Cuba: l’Ambasciata Usa emette un’allerta e sconsiglia i viaggi sull’isola.
Cosa succede a Cuba?
Un nuovo e gravissimo blackout ha paralizzato gran parte di Cuba, lasciando ampie zone del Paese nell’oscurità. Interrotti i servizi pubblici essenziali, delle comunicazioni e della distribuzione idrica.
La profonda crisi energetica che attraversa l’isola, causata dal progressivo degrado delle vetuste centrali termoelettriche e dalla cronica carenza di carburante.
La situazione ha spinto le diplomazie internazionali ad alzare al massimo il livello di attenzione per tutelare i propri cittadini.
Il collasso della rete elettrica
A seguito del collasso della rete elettrica nazionale, l’Ambasciata degli Stati Uniti ad L’Avana ha diramato un’allerta d’emergenza . E sconsigliato formalmente e temporaneamente i viaggi non essenziali verso il Paese caraibico.
L’allerta diplomatica e le ripercussioni sulla popolazione
La nota emessa dalla rappresentanza americana, ripresa dai principali media statunitensi e regionali, evidenzia le pesanti ripercussioni del guasto sistemico sul tessuto quotidiano dell’isola.
Il blocco prolungato dell’energia elettrica compromette l’operatività ordinaria di strutture ospedaliere, la refrigerazione dei generi alimentari e l’erogazione dell’acqua potabile attraverso le pompe di sollevamento.
Si segnalano estese disconnessioni della rete internet e della telefonia mobile, oltre al blocco di numerosi distributori di carburante e alla riduzione dei trasporti pubblici locali.
L’ambasciata raccomanda ai connazionali già presenti sul territorio di razionalizzare le scorte di acqua e cibo non deperibile, mantenere carichi i dispositivi di comunicazione tramite batterie portatili e adottare la massima prudenza negli spostamenti.
Il quadro regionale: una paralisi infrastrutturale e sociale
La paralisi elettrica di Cuba, non un episodio isolato. Si aggrava un collasso infrastrutturale sistemico.
Le principali centrali del Paese, a partire dall’impianto termoelettrico Antonio Guiteras di Matanzas, soffrono da anni di una manutenzione carente e di continui guasti tecnici, acuiti dalla difficoltà dello Stato di reperire valuta pregiata per l’acquisto di greggio e pezzi di ricambio sui mercati internazionali.
Il combinato disposto tra blackout prolungati, elevata inflazione e scarsità di beni di prima necessità continua ad alimentare fortissime tensioni socio-economiche. E mantiene elevata l’allerta di governi e osservatori internazionali sull’evoluzione della situazione nell’area caraibica.
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