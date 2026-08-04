Esteri

Cuba senza luce, l’allerta negli Stati Uniti

Il combinato disposto tra blackout prolungati, elevata inflazione e scarsità di beni di prima necessità continua ad alimentare fortissime tensioni socio-economiche

di Elizabeth Costello - 4 Agosto 2026

Blackout generale a Cuba: l’Ambasciata Usa emette un’allerta e sconsiglia i viaggi sull’isola.

Cosa succede a Cuba?

Un nuovo e gravissimo blackout ha paralizzato gran parte di Cuba, lasciando ampie zone del Paese nell’oscurità. Interrotti i servizi pubblici essenziali, delle comunicazioni e della distribuzione idrica.

La profonda crisi energetica che attraversa l’isola, causata dal progressivo degrado delle vetuste centrali termoelettriche e dalla cronica carenza di carburante.

La situazione ha spinto le diplomazie internazionali ad alzare al massimo il livello di attenzione per tutelare i propri cittadini.

Il collasso della rete elettrica

A seguito del collasso della rete elettrica nazionale, l’Ambasciata degli Stati Uniti ad L’Avana ha diramato un’allerta d’emergenza . E sconsigliato formalmente e temporaneamente i viaggi non essenziali verso il Paese caraibico.

L’allerta diplomatica e le ripercussioni sulla popolazione

La nota emessa dalla rappresentanza americana, ripresa dai principali media statunitensi e regionali, evidenzia le pesanti ripercussioni del guasto sistemico sul tessuto quotidiano dell’isola.

Il blocco prolungato dell’energia elettrica compromette l’operatività ordinaria di strutture ospedaliere, la refrigerazione dei generi alimentari e l’erogazione dell’acqua potabile attraverso le pompe di sollevamento.

Si segnalano estese disconnessioni della rete internet e della telefonia mobile, oltre al blocco di numerosi distributori di carburante e alla riduzione dei trasporti pubblici locali.

L’ambasciata raccomanda ai connazionali già presenti sul territorio di razionalizzare le scorte di acqua e cibo non deperibile, mantenere carichi i dispositivi di comunicazione tramite batterie portatili e adottare la massima prudenza negli spostamenti.

Il quadro regionale: una paralisi infrastrutturale e sociale

La paralisi elettrica di Cuba, non un episodio isolato. Si aggrava un collasso infrastrutturale sistemico.

Le principali centrali del Paese, a partire dall’impianto termoelettrico Antonio Guiteras di Matanzas, soffrono da anni di una manutenzione carente e di continui guasti tecnici, acuiti dalla difficoltà dello Stato di reperire valuta pregiata per l’acquisto di greggio e pezzi di ricambio sui mercati internazionali.

Il combinato disposto tra blackout prolungati, elevata inflazione e scarsità di beni di prima necessità continua ad alimentare fortissime tensioni socio-economiche. E mantiene elevata l’allerta di governi e osservatori internazionali sull’evoluzione della situazione nell’area caraibica.