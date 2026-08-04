Cronaca

Giallo e caccia all’uomo: doppio tentato omicidio

Le due vittime, un uomo di 58 anni e una donna di 40 anni, sono state raggiunte da diversi colpi da arma da fuoco e da un fendente al collo

di Daniel Walker - 4 Agosto 2026

Giallo nelle campagne di Riesi in Sicilia: uomo e donna feriti a colpi di pistola e da un fendente, si cerca il compagno della quarantenne.

Giallo in Sicilia

Un’aggressione brutale, consumata in un contesto rurale isolato e sfociata in un doppio tentato omicidio. Il fatto sta impegnando gli investigatori dei carabinieri in una vera e propria corsa contro il tempo.

L’episodio si è verificato intorno al mezzogiorno di ieri nelle campagne di Riesi, piccolo comune in provincia di Caltanissetta, in prossimità del sito archeologico-industriale del Museo della Miniera Trabia Tallarita.

Le due vittime

Le due vittime, un uomo di 58 anni originario della vicina Mazzarino e una donna di 40 anni, sono state raggiunte da diversi colpi da arma da fuoco e da un fendente al collo.

Nonostante la gravità delle lesioni riportate, i due sono riusciti a mantenere la lucidità necessaria per contattare il numero unico per le emergenze. Poi, a salire a bordo di un’autovettura per raggiungere in autonomia il Pronto Soccorso dell’ospedale di Mazzarino.

Lì i sanitari hanno riscontrato l’estrema criticità della situazione, attivando immediatamente la centrale operativa del 118 per i trasferimenti d’urgenza negli ospedali specializzati della regione.

Il quadro clinico dei due feriti appare grave

Il cinquantottenne, trasportato d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, ha riportato tre ferite d’arma da fuoco localizzate alla nuca, al collo e a una mano. L’uomo si trova attualmente ricoverato con riserva di prognosi nel reparto di Rianimazione.

La donna, condotta al presidio ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta, è stata invece sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico a causa di un proiettile conficcato alla testa e di una profonda ferita da arma da taglio alla gola.

Le indagini

Sul fronte delle indagini, i carabinieri della compagnia locale e del comando provinciale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica competente per territorio, hanno subito escluso la matrice legata alla criminalità organizzata per orientare i propri rilievi sulla sfera strettamente personale delle vittime.

La pista principale seguita dagli inquirenti porta a un movente di natura passionale. Il principale sospettato del duplice tentato omicidio è infatti identificato nel compagno della quarantenne.

E’ giallo: in tutta la provincia di Caltanissetta e nei territori limitrofi è stata sguinzagliata un’imponente caccia all’uomo. Posti di blocco stabiliti lungo le principali arterie stradali e controlli a tappeto nelle zone rurali. Gli investigatori attendono un eventuale miglioramento delle condizioni di salute delle vittime per raccogliere le loro testimonianze dirette.