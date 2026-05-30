Lavoro

Curriculum perfetto grazie all’Ai? Adesso nessuno sa più chi sei

La fotografia di una ricerca sul mercato del lavoro

di Giorgio Brescia - 30 Maggio 2026

Curriculum impeccabile grazie all’Ai, lettera di presentazione scritta in pochi secondi e profilo LinkedIn ottimizzato al millimetro. L’intelligenza artificiale sta trasformando la ricerca di lavoro in una gara dove tutti sembrano candidati perfetti. Ma quando tutti appaiono eccellenti, come si riconosce il talento autentico?

La ricerca

È il grande paradosso che emerge da Talent Trends 2026, la ricerca globale di Michael Page che fotografa un mercato del lavoro sempre più tecnologico, ma allo stesso tempo sempre più affamato di autenticità.

Negli ultimi anni l’Ai è entrata con forza nei processi di selezione: oggi milioni di professionisti utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per migliorare il curriculum, candidature e profili professionali. Il risultato? Una massa crescente di curriculum formalmente impeccabili che rende più difficile per recruiter e aziende capire chi possiede davvero le competenze necessarie per fare la differenza.

Cambia l’approccio: oltre l’Ai

Non sorprende quindi che molte organizzazioni stiano cambiando approccio. Il curriculum resta importante, ma non basta più. A fare la differenza sono sempre più le prove pratiche, la capacità di risolvere problemi reali e quelle competenze umane che nessun algoritmo riesce ancora a replicare completamente.

Adattabilità, comunicazione efficace, capacità relazionale e lettura del contesto stanno diventando le nuove monete del mercato del lavoro. In altre parole, mentre la tecnologia standardizza la presentazione dei candidati, il valore delle caratteristiche personali aumenta.

Una rivoluzione

Ma la rivoluzione non riguarda solo il recruiting. Anche le aspettative dei lavoratori stanno cambiando rapidamente. Stipendio e carriera restano importanti, certo, ma non sono più sufficienti. Sempre più professionisti valutano un’azienda sulla base della fiducia che ispira, della trasparenza che dimostra e dell’attenzione che dedica al benessere delle persone.

In questo scenario, persino il primo giorno di lavoro assume un peso enorme. Un onboarding confuso o deludente può compromettere una relazione professionale ancora prima che inizi davvero. Lo stesso vale per la trasparenza salariale, diventata un fattore decisivo per attrarre candidati qualificati e costruire una reputazione credibile sul mercato.

Il futuro del lavoro (e dei curricula)

Il messaggio che arriva da Michael Page è netto: il futuro del lavoro non sarà deciso dall’Ai, ma da come le persone sceglieranno di utilizzarla. La tecnologia può accelerare processi, filtrare candidature e aumentare l’efficienza. Tuttavia, fiducia, credibilità e competenze reali restano elementi impossibili da automatizzare.

E forse è proprio questa la vera sorpresa del 2026: nell’era dei CV perfetti, ciò che vale di più è tornare a essere autentici.