Attualità

Lavoratori over 50: perché le aziende li cercano

di Giorgio Brescia - 30 Maggio 2026

Il mercato del lavoro italiano sta cambiando volto e uno dei fenomeni più rilevanti riguarda la crescente centralità dei lavoratori over 50. Quella che fino a pochi anni fa era considerata una fascia vicina all’uscita dal mondo produttivo rappresenta oggi una delle risorse più importanti per le imprese, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla ricerca di competenze specialistiche e figure immediatamente operative.

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Secondo un’analisi di Hunters Group, società specializzata nella ricerca e selezione di personale qualificato, i professionisti senior rappresentano ormai circa il 40% della forza lavoro italiana. Una quota quasi raddoppiata negli ultimi vent’anni che conferma come l’esperienza sia diventata un elemento sempre più strategico per la competitività delle aziende.

«In molte realtà aziendali italiane una persona su tre ha più di 50 anni e gli occupati in questa fascia anagrafica sfiorano oggi i 10 milioni», sottolinea Joelle Gallesi. Un dato particolarmente significativo riguarda inoltre la creazione di nuovi posti di lavoro: oltre l’80% delle nuove opportunità occupazionali registrate nell’ultimo anno ha interessato proprio la fascia più matura della popolazione attiva.

La richiesta di professionisti senior

Alla base di questa evoluzione c’è una domanda sempre più forte di competenze consolidate. Le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, ricercano professionisti in grado di affrontare rapidamente sfide operative e decisionali senza lunghi percorsi di formazione. Capacità di gestione della complessità, esperienza sul campo, affidabilità e orientamento ai risultati sono caratteristiche che oggi assumono un valore crescente nei processi di selezione.

Nonostante ciò, molti lavoratori senior continuano a confrontarsi con pregiudizi legati all’età. Un paradosso evidenziato anche da Hunters Group: da una parte il mercato riconosce il valore dell’esperienza, dall’altra persistono stereotipi che possono rallentare percorsi di carriera e opportunità di reinserimento professionale.

L’orientamento e la valorizzazione

Proprio per questo motivo stanno assumendo un ruolo sempre più importante i percorsi di ricollocazione professionale e di accompagnamento al cambiamento. Attraverso attività di orientamento, valorizzazione delle competenze e definizione di nuovi obiettivi professionali, questi strumenti aiutano manager e professionisti senior a rientrare più rapidamente nel mercato del lavoro. Allo stesso tempo, consentono alle aziende di gestire le transizioni preservando competenze, reputazione e continuità organizzativa.

Secondo gli esperti, la sfida dei prossimi anni sarà quella di ridurre ulteriormente la distanza tra esperienza maturata e nuove esigenze delle imprese. Il capitale dei lavoratori over 50 non viene più considerato un costo da gestire, ma una risorsa strategica da valorizzare e reintegrare rapidamente nel sistema produttivo. Un cambiamento culturale che potrebbe contribuire in modo significativo alla crescita dell’occupazione e alla competitività del tessuto economico italiano.