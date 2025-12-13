Editoriale

Da Atreju al premio Thatcher a Meloni: la nuova destra in scena

di Laura Tecce - 13 Dicembre 2025

La consegna a Giorgia Meloni del Premio Thatcher non è un semplice riconoscimento: è la celebrazione di una leadership costruita con visione, strategia e determinazione. È la certificazione di una posizione costruita pezzo dopo pezzo, senza scorciatoie. Come Thatcher nel 1979 scardinò i vecchi equilibri della destra occidentale, Meloni nel 2022 ha riscritto il conservatorismo italiano.

Il percorso che ha compiuto non è avvenuto per cooptazione, ma per la sua capacità di emergere quando nessuno scommetteva su di lei. Ha guidato, ha resistito, ha conquistato. E soprattutto ha ribaltato un cliché vecchio come il mondo: che una donna per emergere, per conquistare un ruolo, debba avere un uomo alle spalle.

Meloni ce l’ha fatta da sola, non è stata “piazzata”, ha dimostrato il suo valore sul campo e brilla di luce propria. Parallelamente, in questi giorni, Atreju 2025 racconta la stessa trasformazione. Non più la festa chiusa di un partito di belle speranze, ma una piazza grande, plurale, affollata di volti noti dello spettacolo e firme, più o meno autorevoli, del giornalismo. Un evento nazionale – anzi, nazional popolare – un momento di energia collettiva dove la leadership concreta incontra la partecipazione reale. E sì, ci sono anche quelli che saltano sul carro del vincitore: ce ne sono sempre.

Ma qui non si lascia indietro chi c’è stato da sempre, o almeno così dovrebbe essere. Perché la forza non è una posa: è una responsabilità, saper essere inclusivi senza perdere la propria identità. “Sei diventata forte” non è solo uno slogan: è un messaggio politico. Come spiega Gmork ad Atreju nella Storia Infinita, il Nulla avanza quando la gente smette di credere e il potere cresce sul vuoto della speranza perduta.

La sfida vera adesso è non cedere al Nulla: aprirsi senza abdicare ai valori fondanti e mantenere la forza di chi ha lottato per conquistarsi il proprio spazio.