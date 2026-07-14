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Da Nissan una garanzia per ogni esigenza, fino a 10 anni di tranquillità

di Italpress - 14 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Acquistare una Nissan significa scegliere tecnologia, innovazione e piacere di guida, ma anche affidarsi a uno dei programmi di garanzia più completi e articolati del mercato, pensato per accompagnare i clienti in ogni fase della vita della vettura e garantire massima serenità nell’utilizzo quotidiano. Dalla copertura iniziale sulle vetture nuove alle garanzie dedicate alla tecnologia elettrificata e-POWER e ai veicoli 100% elettrici, fino all’estensione offerta dal programma Nissan More, Nissan mette a disposizione un ecosistema di protezione che consente ai clienti di viaggiare senza pensieri, sapendo di poter contare sul supporto della Casa in caso di inconvenienti tecnici. Tutte le autovetture Nissan, termiche, elettrificate ed elettriche, commercializzate in Italia sono coperte da una garanzia di 3 anni o 100.000 chilometri, quale limite venga raggiunto per primo. Una copertura che va oltre i due anni previsti dalla garanzia legale, offrendo ai clienti un anno aggiuntivo di tranquillità e la certezza di poter contare su Nissan per un periodo più lungo rispetto agli standard minimi richiesti dalla normativa. Sempre per 3 anni, garanzia sulla verniciatura e assistenza stradale gratuita. Arriva invece fino a 12 anni la copertura in caso di perforazione per corrosione della carrozzeria.Per i modelli equipaggiati con motori ibridi e con l’esclusiva tecnologia e-POWER, che unisce il piacere di guida tipico di un’auto elettrica alla praticità di un motore a benzina utilizzato esclusivamente per generare energia, Nissan offre una copertura ancora più ampia. Tutti i componenti elettrificati beneficiano infatti di una garanzia di 5 anni, a conferma della fiducia del marchio nell’affidabilità dei suoi propulsori elettrificati e in particolare di e-POWER che sta conquistando sempre più clienti in Europa e in Italia. Per i clienti che scelgono la mobilità a zero emissioni, Nissan offre ulteriori livelli di protezione. Oltre alla copertura sui componenti elettrificati(1), le batterie dei veicoli elettrici Nissan sono infatti coperte da una garanzia fino a 8 anni o 160.000 chilometri, quale limite venga raggiunto per primo, a tutela di uno dei componenti più importanti e tecnologicamente avanzati dell’intera vettura. In aggiunta alla copertura per difettosità dei materiali o di prodotto, la batteria di trazione agli Ioni di Litio è anche garantita in caso di perdita della capacità al di sotto delle 9 tacche su 12 (come indicato sul quadro strumenti del veicolo). La garanzia copre tutte le necessarie riparazioni per riportare l’efficienza della batteria a un livello minimo di 9 tacche su 12. Una copertura che consente agli automobilisti di affrontare con serenità la transizione verso la mobilità elettrica e di beneficiare nel tempo dell’affidabilità delle soluzioni sviluppate da Nissan, pioniere della mobilità a zero emissioni.La garanzia Nissan non si ferma allo scadere della copertura iniziale dei 3 anni. Grazie a Nissan More, il programma lanciato nell’ottobre 2024 e già scelto da oltre 25.000 clienti, la protezione può essere estesa gratuitamente fino a 10 anni o 200.000 chilometri di percorrenza (quale si raggiunge per primo).Nissan More offre gratuitamente ai clienti una copertura assicurativa rinnovabile sui componenti più importanti e costosi del veicolo, tra cui motore, trasmissione, cambio, turbocompressore e, per i veicoli elettrici, motore elettrico, inverter e modulo di distribuzione dell’energia. Per attivare e rinnovare annualmente Nissan More basta eseguire il tagliando di manutenzione presso la rete ufficiale Nissan, in questo modo il cliente continua a beneficiare di una tutela concreta anche quando la vettura ha già diversi anni di vita, preservando il valore del proprio investimento e riducendo il rischio di spese impreviste. L’attenzione Nissan verso i clienti professionali si riflette anche nell’offerta dedicata ai veicoli commerciali leggeri. La gamma LCV Nissan beneficia infatti di una garanzia di 5 anni o 160.000 chilometri, una delle più complete presenti sul mercato e un elemento di grande valore per artigiani, professionisti e aziende che utilizzano il veicolo come vero e proprio strumento di lavoro e fonte di reddito. Anche l’assistenza stradale gratuita sugli LCV Nissan dura 5 anni.Una copertura estesa significa maggiore continuità operativa, minori preoccupazioni e costi di gestione più prevedibili per chi ogni giorno affida la propria attività a un veicolo Nissan.L’insieme delle coperture offerte da Nissan rappresenta un approccio unico al concetto di assistenza e protezione del cliente. Dalla garanzia iniziale superiore agli standard di legge, alle coperture dedicate alle tecnologie elettrificate ed elettriche, fino alla possibilità di arrivare a 10 anni di protezione con Nissan More, l’obiettivo è consentire ai clienti di concentrarsi esclusivamente sul piacere di guida. Perchè scegliere Nissan significa scegliere un’automobile progettata per durare nel tempo e la tranquillità di sapere che, in caso di necessità, c’è Nissan a prendersene cura.

– Foto ufficio stampa Nissan Motor Corporation –(ITALPRESS).