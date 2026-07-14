Attualità

Legge elettorale, maggioranza sotto alla Camera sulle preferenze

di Redazione - 14 Luglio 2026

***IN AGGIORNAMENTO***

Clamoroso colpo di scena alla Camera, dove l’emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc è stato bocciato con 188 voti contrari e 187 favorevoli. Nel pomeriggio, l’aria nei corridoi di Montecitorio era già pesantissima. In transatlantico i dubbi sull’esito del voto hanno tenuto banco per tutto il pomeriggio, con i deputati di maggioranza visibilmente tesi. “È un 1X2” ha riferito un azzurro mentre sfogliava il fascicolo con l’esito delle precedenti votazioni.

A rendere la situazione ancora più incandescente è stato il profondo malessere emerso tra le donne di Forza Italia nel corso dell’assemblea del gruppo di questa mattina, preoccupate per l’assenza di garanzie reali sulla parità di genere nel testo. Nonostante le rassicurazioni dei leader del centrodestra, il voto segreto ha aperto la strada ai franchi tiratori. Sta di fatto che, seppure è venuto meno l’accordo tra i partiti di governo, a votare contro le preferenze è stata l’opposizione in blocco, compatta nel respingere la misura.

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha attaccato duramente la premier dichiarando: “Meloni, presidente di FdI ha provato a prendere in giro gli italiani con un finto, falso emendamento sulle preferenze”. Un affondo che si sposa con la linea del Partito Democratico guidato da Elly Schlein, che ha definito l’intera riforma della legge elettorale irricevibile. Giorgia Meloni, che solo poche ore prima aveva sfidato apertamente le opposizioni chiedendo di votare a viso aperto e senza nascondersi dietro lo scrutinio segreto, incassa così una sconfitta parlamentare che rischia di lasciare strascichi pesanti sulla stabilità della coalizione di governo.