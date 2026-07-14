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Legge elettorale, Camera boccia emendamento centrodestra su preferenze per un voto

di Italpress - 14 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha respinto per un voto l’emendamento Fdi-Noi Moderati-Udc sulle preferenze. La bocciatura, con voto segreto, è arrivata con 188 contro e 187 sì.L’esito del voto è stato accolto da un boato di esultanza delle opposizioni. L’emendamento alla legge elettorale prevedeva insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a tre preferenze della stessa lista.-foto Ipa Agency – (ITALPRESS).