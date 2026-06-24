Italpress Notizie Motori

Dacia Bigster, C-SUV efficiente grazie alla motorizzazione Hybrid 155

di Italpress - 24 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Con Bigster, Dacia propone una visione concreta del segmento C-SUV, portando in questo segmento i propri valori distintivi: essenzialità, robustezza e versatilità. Il modello risponde alle esigenze di clienti sempre più attenti a comfort, spazio e costi di utilizzo, senza rinunciare a design e tecnologia. Il linguaggio stilistico esprime solidità e funzionalità: linee tese, superfici pulite e proporzioni generose valorizzano una presenza su strada decisa e coerente con l’identità del brand. Le dimensioni importanti si traducono in uno dei migliori livelli di abitabilità del segmento, con spazio abbondante per cinque passeggeri e un vano bagagli ai vertici della categoria. L’abitacolo è progettato attorno all’utilizzo quotidiano, con un’impostazione ergonomica e intuitiva: il quadro strumenti digitale e il touchscreen centrale da 10,1” di serie concentrano le informazioni essenziali, mentre soluzioni intelligenti come la modularità 40/20/40 dei sedili posteriori e il sistema YouClip migliorano la praticità a bordo.All’interno della gamma Bigster, la motorizzazione Full Hybrid 155 rappresenta la sintesi dell’approccio Dacia all’elettrificazione: offrire benefici concreti in termini di consumi, comfort e piacere di guida, mantenendo semplicità e accessibilità.Il sistema ibrido abbina: un motore benzina 4 cilindri da 109 CV due motori elettrici (uno da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione) una batteria da 1,4 kWh (230 V) un cambio automatico elettrificato con quattro rapporti per il motore termico e due per quello elettrico Questa configurazione consente una gestione completamente automatica dei flussi energetici e una guida fluida, senza necessità di intervento del conducente.Uno dei principali punti di forza del Hybrid 155 è la sua capacità di privilegiare la trazione elettrica nelle condizioni più frequenti di utilizzo.Grazie alla combinazione di frenata rigenerativa, recupero energetico efficiente e gestione ottimizzata del cambio, Bigster può marciare in modalità 100% elettrica fino all’80% del tempo in ambito urbano. Il sistema consente inoltre partenze sempre in modalità elettrica, garantendo maggiore silenziosità, fluidità nelle manovre e nel traffico e riduzione dei consumi nei percorsi cittadini. Il risultato è un’esperienza di guida particolarmente adatta all’uso reale, soprattutto nei contesti urbani e periurbani.m Prestazioni ed efficienza ottimizzate La tecnologia Hybrid 155 assicura un equilibrio efficace tra prestazioni ed efficienza. La potenza di 155 cv totali unita all’efficienza ottenuta da questa motorizzazione e alla gestione ottimizzata dell’energia, permette una riduzione dei consumi del 6%, rispetto alle generazioni di motori precedenti, grazie alla gestione ottimizzata del regime motore. Il cambio automatico elettrificato contribuisce a massimizzare il rendimento complessivo e a garantire passaggi di marcia impercettibili. Tecnologia accessibile e utilizzo senza vincoli L’ Hybrid 155 si distingue anche per la sua facilità d’utilizzo: non richiede ricarica esterna e gestisce automaticamente tutte le fasi di funzionamento. Questa caratteristica consente di beneficiare dei vantaggi dell’elettrificazione – riduzione dei consumi, comfort acustico, efficienza – senza modificare le abitudini di guida o la gestione quotidiana del veicolo. Con Bigster, Dacia propone un’interpretazione pragmatica del C-SUV, in cui la tecnologia ibrida diventa uno strumento per migliorare l’esperienza quotidiana. La motorizzazione Hybrid 155, disponibile a partire dal livello di allestimento Expression, si inserisce in questo approccio come soluzione equilibrata e funzionale, in grado di offrire benefici tangibili in termini di efficienza, comfort e costi di utilizzo, senza complessità aggiuntive.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia – (ITALPRESS).