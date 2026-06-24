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La nuova Mercedes Classe S debutta sotto il cielo della Città Eterna

di Italpress - 24 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz Italia affida alla nuova Classe S il ruolo di ambasciatrice di quell’innovazione che da 140 anni rappresenta la Casa di Stoccarda. L’ammiraglia della Stella incarna da sempre la massima espressione dell’evoluzione automobilistica, un punto di riferimento per l’intera industria dell’automotive che oggi fa il suo debutto nella Città Eterna per festeggiare 140 anni dalla nascita dell’automobile, da quando Carl Benz depositò il brevetto della Benz Patent-Motorwagen, dando di fatto inizio ad una nuova era della mobilità. Mercedes-Benz Italia ha scelto Roma per festeggiare l’anniversario della nascita dell’automobile in una serata che ha visto protagonista la nuova Classe S. Da oltre cinquant’anni la Capitale ospita l’headquarter italiana della Stella, è qui che tutto ha avuto inizio e non poteva esserci luogo migliore per celebrare un anniversario così importante.“Le date importanti si festeggiano in famiglia e con gli amici ed è per questo che li abbiamo riuniti tutti in questa meravigliosa serata nel cuore della Capitale – ha commentato Marc Langenbrinck, Presidente di Mercedes-Benz Italia -. La stampa, i nostri partner e i nostri clienti: ognuno di loro, a suo modo, fa parte della grande famiglia della Stella. E come in famiglia o in un gruppo di amici, nel corso degli anni abbiamo raccolto molti complimenti, ma anche critiche, ed è giusto che sia così perchè soprattutto lavorando sulle criticità siamo riusciti a creare automobili come la nuova Classe S, un benchmark assoluto nell’industria dell’auto.Abbiamo portato le nostre automobili elettriche ad un livello di maturità ed eccellenza impensabile fino a pochi anni fa e creato un ecosistema dove esprimere al meglio il concetto di ‘Welcome Homè. Un viaggio attraverso i valori del Brand che dal prodotto si estende a tutti i momenti in cui entriamo in contatto con i nostri clienti, per far sì che ovunque e in ogni momento percepiscano la stessa sensazione speciale di sentirsi a casa”. L’ultima evoluzione della Classe S offre il suo aggiornamento più esteso nell’ambito della stessa generazione. Con oltre il 50 per cento – circa 2.700 componenti – di nuovo sviluppo o riprogettazione, conferma un’eredità di innovazione, progresso, ambizione ingegneristica e digitale. La nuova Classe S afferma il suo status con una silhouette più audace e, per la prima volta, una griglia illuminata, ingrandita di circa il 20% e accentuata da stelle cromate tridimensionali ridisegnate. Da oltre 100 anni, la stella di Mercedes simboleggia l’eredità del marchio e lo spirito pionieristico. Oggi entra in una nuova era: per la prima volta, la stella della Classe S è disponibile a richiesta anche auto-illuminata. Un elemento inconfondibile che diventa parte della firma luminosa della Classe S e conferisce al veicolo una presenza radiosa di notte. Il design luminoso contemporaneo irradia prestigio nella sua bellezza e trasforma ogni passaggio, che si tratti di un grande evento o semplicemente al ritorno a casa, in un’occasione memorabile.(ITALPRESS).