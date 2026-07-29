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Dalla Regione Veneto un nuovo bando da 290mila euro per le Pro Loco

di Italpress - 29 Luglio 2026

VENEZIA (ITALPRESS) – Al via il bando 2026 per la concessione di contributi regionali a sostegno delle Pro Loco, per le attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale. La Regione mette a disposizione 290 mila euro destinati a finanziare programmi di attività promossi dai Comitati provinciali dell’UNPLI e dai Consorzi di Pro Loco, realtà che rappresentano un presidio fondamentale per la promozione del territorio e la valorizzazione dell’identità veneta.

Le risorse saranno ripartite in 150.000 euro per i Comitati provinciali e 140.000 euro per i Consorzi di Pro Loco, sostenendo progetti dedicati alla promozione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica, con particolare attenzione alla valorizzazione degli attrattori culturali, naturali e ambientali del Veneto. “Il Veneto -interviene il vicepresidente e assessore regionale al Turismo, Lucas Pavanetto- oltre ad essere la prima regione turistica d’Italia, è una terra che sa raccontarsi attraverso le proprie comunità e le proprie tradizioni e le Pro Loco in questo sono protagoniste. Sono loro, insieme ai volontari a trasformare feste, eventi, rievocazioni storiche, percorsi enogastronomici e iniziative culturali in occasioni di scoperta del territorio. Con questo bando, previsto dalla legge regionale 34/2014, la Regione rinnova un sostegno concreto a una rete capillare che contribuisce in maniera determinante alla promozione dell’offerta turistica regionale, valorizzando borghi, paesaggi, tradizioni e produzioni tipiche che rendono unico il Veneto”.

“Le Pro Loco – aggiunge Pavanetto – hanno poi un ruolo strategico nel promuovere un turismo diffuso e sostenibile, capace di distribuire i flussi sull’intero territorio e di far conoscere luoghi meno noti ma ricchi di storia, cultura e identità. Investire sulle loro progettualità significa rafforzare la competitività del sistema turistico veneto e sostenere chi, con passione e competenza, contribuisce ogni giorno a promuovere l’immagine della nostra regione.” Al bando potranno partecipare i Comitati provinciali e i Consorzi di Pro Loco iscritti nell’ apposito elenco regionale. I progetti dovranno riguardare programmi di promozione e valorizzazione del territorio, con una particolare attenzione agli attrattori culturali, naturali e ambientali, ai percorsi di promozione turistica e alle iniziative capaci di generare ricadute sul territorio regionale. Le domande dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.

“L’attività delle Pro Loco non è solo promozione turistica – sottolinea l’assessore regionale ai Rapporti con le Pro Loco, Paola Roma -. Dietro ogni manifestazione, ogni sagra, ogni iniziativa culturale c’è una comunità che si mette in gioco, centinaia di volontari che dedicano gratuitamente tempo, energie e competenze per creare occasioni di incontro, inclusione e partecipazione. Le Pro Loco sono una straordinaria palestra di cittadinanza attiva e rappresentano uno dei pilastri del capitale sociale del Veneto.”

“Il loro lavoro – continua Roma – contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza ai territori, favorisce il dialogo tra generazioni, mantiene vive le tradizioni locali e costruisce quello spirito di comunità che costituisce il vero collante della nostra società. Per questo la Regione continua a investire nelle loro progettualità: sostenere le Pro Loco significa sostenere il volontariato, valorizzare il protagonismo delle persone e rafforzare la coesione sociale delle nostre comunità”. In tutto in Veneto sono attivi 527 Pro Loco, 7 Comitati provinciali, 42 Consorzi.

– Foto Regione Veneto –

(ITALPRESS).