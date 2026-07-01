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È morto all’età di 74 anni Victor Willis, co-fondatore dei Village People

di Italpress - 1 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 74 anni Victor Willis, co-fondatore dei Village People. “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa di Victor Willis, il cantante dei Village People”, ha scritto la band su Facebook. “Victor è venuto a mancare lunedì 30 giugno a causa di una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy”, aggiunge la band.

Nato il 1 luglio del 1951, si trasferì a New York ed entrò a far parte della prestigiosa Negro Ensemble Company. Willis accettò di cantare come voce solista e corista nei Village People e l’album pubblicato nel luglio del 1977 divenne un enorme successo nel nascente mercato della disco music. Il gruppo fu fondato dal compositore francese Jacques Morali nel 1977. Morali aveva già composto alcune canzoni quando conobbe Victor Willis in uno studio di registrazione e quest’ultimo accettò di cantare nel primo album Village People.

Così Morali e il suo socio Henri Belolo decisero di costituire attorno a Willis un gruppo di disco music. Willis iniziò presto a scrivere canzoni prodotte e scritte in collaborazione con Morali per il gruppo e altri artisti, riscuotendo un grande successo. I Village People scalarono rapidamente le classifiche, ottenendo numerosi successi.

Nel 1980, mentre erano in corso i preparativi per il film dei Village People Can’t Stop the Music, Willis lasciò il gruppo. Morali convinse Willis a tornare nel gruppo nel 1982 per l’album Fox on the Box. L’album fu pubblicato un anno dopo negli Stati Uniti con il titolo In the Street. Willis lasciò nuovamente il gruppo nel 1983.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).