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È morto Igor Protti: l’ex calciatore aveva 58 anni

di Eleonora Ciaffoloni - 19 Giugno 2026

È morto all’età di 58 anni Igor Protti. L’ex calciatore era malato da tempo: lo scorso luglio aveva dichiarato pubblicamente di avere un cancro che, da settembre si era esteso alle vertebre. Questa mattina, attraverso i canali social, la famiglia ha dato la notizia.

Morto Igor Protti: il post della famiglia

Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio.”

Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza.

Igor Protti: vita e carriera

Igor Protti nasce a Rimini il 24 settembre 1967. Inizia la sua carriera dalle categorie inferiori per poi affermarsi nel calcio che conta. Prima a Messina, poi a Bari, dove vive la sua stagione migliore in carriera. In biancorosso fu capocannoniere dalla Serie A nella stagione 1995-96 con 24 reti.

Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie di Lazio e Napoli, anche se la sua storia sportiva si intreccia intensamente con la città di Livorno. Dopo un breve passato nella squadra toscana, Protti torna a Livorno nel 1999. Lì dalla serie C, trascinò gli amaranto fino alla serie A, garantendosi il titolo di eroe per sempre.

Igor Protti è, al momento, l’unico calciatore insieme a Dario Hubner ad aver vinto la classifica di capocannoniere in Serie A, Serie B e Serie C.