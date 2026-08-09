No Sinner a Cincinnati: il ginocchio lo ferma
La scelta di non scendere in campo nell'Ohio arriva al termine di giornate di attente valutazioni mediche e consulti con il proprio staff
Sinner salta il Cincinnati Open: il problema al ginocchio destro ferma il numero uno al mondo.
Sinner non va negli Usa
Niente torneo di Cincinnati per Jannik Sinner. Il numero uno del ranking ATP ha ufficializzato la rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro.
L’annuncio della forfait dell’azzurro è giunto direttamente dagli organizzatori del Masters 1000 statunitense attraverso i canali social ufficiali del torneo, augurando al campione un rapido recupero in vista dei prossimi appuntamenti della stagione sul cemento nordamericano.
I controlli e la decisione in ottica US Open
La scelta di non scendere in campo nell’Ohio arriva al termine di giornate di attente valutazioni mediche e consulti con il proprio staff. Nelle ultime ore, Sinner si era sottoposto a ulteriori accertamenti clinici.
Lo aveva fatto in Italia per monitorare le condizioni dell’articolazione, colpita da un risentimento e da un quadro di sovraccarico emerso dopo il trionfo a Wimbledon.
Una scelta di cautela
Senza aver disputato tornei di preparazione sul cemento americano dopo la vittoria a Londra, il tennista e il suo entourage hanno preferito adottare la linea della massima cautela per non rischiare ricadute o sollecitazioni eccessive a ridosso dello Slam di New York.
L’obiettivo primario di Sinner resta infatti quello di presentarsi al meglio della forma fisica agli US Open, al via nell’ultima parte del mese di agosto.
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