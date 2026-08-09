Cronaca

Furgone braccianti si ribalta: un morto, otto feriti

Il gruppo rientrava al termine di una giornata di lavoro agricolo svolta nelle campagne della vicina regione Molise

di Giorgio Brescia - 9 Agosto 2026

Tragedia a Serracapriola: furgone di braccianti si ribalta, un morto e otto feriti nel Foggiano.

Il furgone si ribalta nel Foggiano

Una drammatica giornata di lavoro nei campi trasformata in tragedia lungo le strade della provincia di Foggia.

Nella tarda mattinata di oggi il fatto, lungo la Strada Provinciale 45, in località Montesecco nel territorio comunale di Serracapriola. Un furgone su cui viaggiavano nove lavoratori agricoli. uscito improvvisamente fuori strada, ha finito la propria corsa in una cunetta e ribaltandosi.

Il bilancio accertato dalle autorità sul posto è di un morto e otto feriti, di cui uno in condizioni particolarmente critiche.

La dinamica dell’incidente e il rientro dai campi del Molise

Secondo quanto ricostruito dai primi rilievi, il gruppo di braccianti rientrava verso il Foggiano al termine di una giornata di lavoro agricolo svolta nelle campagne della vicina regione Molise.

Per cause che restano tuttora in fase di accertamento, il mezzo guidato dall’autista ha perso aderenza e ha sbandato autonomamente, abbandonando la carreggiata.

Dai primi controlli effettuati dalle forze dell’ordine non risultano coinvolti ulteriori veicoli.

I soccorsi: elisoccorso e ricoveri d’urgenza

L’allarme ha fatto scattare una massiccia macchina dei soccorsi che ha visto impegnate diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

La vittima – uno dei braccianti presenti a bordo – deceduta nell’impatto a causa delle gravissime lesioni riportate.

I feriti gravi

Uno dei lavoratori agricoli ha subito un grave politrauma ed è stato intubato d’urgenza dal personale sanitario direttamente sul luogo dell’impatto, prima di essere trasportato tramite elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia.

Gli altri feriti

Gli altri sette passeggeri coinvolti sono stati stabilizzati e condotti dai mezzi di soccorso presso l’ospedale di San Severo per gli accertamenti e le cure del caso.

Le indagini in corso

I carabinieri della compagnia locale stanno conducendo i rilievi tecnici sul tratto della Provinciale 45 interessato dal sinistro per ricostruire l’esatta dinamica dell’uscita di strada e determinare le condizioni del veicolo.

Le generalità della vittima non sono state ancora rese note in attesa dell’identificazione ufficiale e dell’avviso ai familiari.