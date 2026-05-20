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Ebola, Italia presente alle riunioni con OMS e Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell’UE

di Italpress - 20 Maggio 2026

OMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute informa che oggi l’Italia, attraverso il Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze sanitarie, ha partecipato alle riunioni organizzate dall’OMS e dal Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell’UE sull’epidemia di Malattia da Virus Bundibugyo-BVD-(Orthoebolavirus bundibugyoense) nella Repubblica Democratica del Congo.

Nel corso delle riunioni, in cui era presente, per il Ministero, il Capo del Dipartimento, Maria Rosaria Campitiello, le autorità internazionali hanno fatto il punto sull’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC) dichiarata il 17 maggio scorso. Il rischio è valutato dall’OMS come alto a livello nazionale e regionale (nell’area interessata), ma basso a livello globale: non è emergenza pandemica.

La risposta OMS si concentra su sorveglianza, tracciamento e monitoraggio dei contatti, isolamento dei casi sospetti e confermati, rafforzamento dell’infection prevention and control, protezione degli operatori sanitari, sepolture sicure e mantenimento dei servizi essenziali. Le restrizioni generalizzate ai viaggi non sono considerate la misura principalmente raccomandata. L’attenzione resta su contact tracing, isolamento dei casi, monitoraggio dei contatti e screening ai punti di uscita. Uganda e Repubblica Democratica del Congo hanno già attivato misure in tal senso.

L’Italia sta monitorando l’evoluzione del quadro e ha già emanato una circolare, nella giornata di ieri, per la sorveglianza sanitaria al personale, sanitario e non, impiegato in attività di cooperazione/supporto sanitario o logistico presso organizzazioni governative, non governative, e cooperanti, che erogano servizi di tipo sanitario, assistenziale e logistico nelle zone del Paese interessate dal focolaio.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).