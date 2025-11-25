Editoriale

Ecco cosa significa essere al fianco delle donne. Sempre

di Adolfo Spezzaferro - 25 Novembre 2025

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ribadiamo che noi tutti dobbiamo essere al fianco delle donne, tutte (non solo le vittime) e sempre. Stare dalla loro parte significa avere rispetto, significa condurre una battaglia di civiltà quotidiana. Perché la violenza domestica non è un fatto privato: è un’emergenza sociale che si consuma nel silenzio delle case e nella solitudine di chi la subisce.

Eliminarla è un dovere collettivo. La violenza psicologica, spesso invisibile, distrugge di giorno in giorno l’autonomia, l’autostima e la fiducia delle vittime, ed è la causa primaria di abusi fisici, economici e sessuali. Ma uscire da questo circolo è possibile, soprattutto se chi sta accanto alle vittime le incoraggia a denunciare la violenza. La prevenzione però deve cominciare molto prima: nell’educazione dei bimbi al rispetto, alla parità, alla gestione delle emozioni, all’autocontrollo.

Solo scuole capaci di distruggere gli stereotipi e insegnare il valore dell’affettività possono spezzare il modello culturale che normalizza il dominio e la rabbia, la violenza e il sessismo. Le donne non vanno protette in quanto potenziali vittime, ma vanno rispettate in quanto donne. Solo così forse non saranno più vittime.