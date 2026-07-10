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Ecco “Million Dollar Babe”: il secondo album in studio di Anna

di Italpress - 10 Luglio 2026

MILANO (ITALPRESS) – L’attesa finita: Anna ha pubblicato il suo secondo album in studio, “Million Dollar Babe” via EMI Records Italy/Universal Music Italia. L’album è caratterizzato da una grande fluidità di generi musicali diversi in cui il carisma, la voce e le barre di Anna sono il vero filo conduttore.

Il disco si apre con “Million Dollar Babe”, la “Jenny from the Block” di Anna: nonostante il successo, l’artista dentro di sé non è mai cambiata. C’ è spazio poi per sonorità dance-pop che vengono direttamente dal primo decennio degli anni 2000 (“Don’t Tell Nobody”, “White Girl Wasted”, “Crystal Collo”, “U Like Me”, “Benihana”), sonorità trap/hip hop in cui Anna dimostra ancora una volta di essere la regina assoluta del rap game in Italia (“Sono io il pass”, “Safari”), sperimentazioni dance ai confini con l’hyperpop (“Honey” su tutte), ballad-midtempo intimiste (“Cuore in Off” che parte con una introduzione orchestrale e termina come un brano di Charli XCX) e infine sonorità velatamente reggaeton (“Scontrosa” che riprende la melodia di “Macarena” di Los Del Río e “Veleno”).

“Million Dollar Babe” è il racconto di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore, senza cercare l’approvazione degli altri. Un manifesto di forza, rivalsa e autodeterminazione, che attraversa le contraddizioni del successo, partendo dai concetti di ‘status’ e ‘gloria’, fino al vuoto, alla solitudine e alle illusioni che spesso l’accompagnano.

Un disco che celebra la perseveranza, la libertà di essere sé stessi e la capacità di trasformare ogni ferita in consapevolezza. La copertina e le foto dell’album sono state realizzate dal fotografo e direttore creativo americano Jacob Webster, che ha lavorato con alcuni dei volti noti più celebri e influenti al mondo come Zendaya, Doja Cat e SZA. È uscito anche il videoclip ufficiale del primo singolo dell’album, “White Girl Wasted”, che ha segnato il 20° ingresso della popstar nella top10 della classifica singoli (FIMI/NIQ). Il brano è anche fra le 20 canzoni più trasmesse dalle radio in Italia (classifica EarOne).

“White Girl Wasted”, che consolida il sodalizio artistico tra Anna e il produttore Miles e il cui titolo si rifà ad un celebre slang americano, è un inno POP dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello super catchy, bassi potenti e un beat EDM ad altissima intensità. Con questo pezzo Anna si riconferma ancora una volta non solo capace di sperimentare ed evolversi musicalmente, ma anche di portare sonorità veramente internazionali nel nostro Paese.

Il disco, disponibile sulle piattaforme digitali, arriva anche in formato fisico standard (CD + LP) e in tre diverse versioni LP con tre alternative covers. Una di queste è stata realizzata appositamente dalla madre di Anna, Stella Sanvitale, che ritrae in un dipinto l’artista su una macchina, con i capelli rosa e il foulard mossi dal vento e sul cui fondo si staglia la costa ligure, luogo natìo dell’artista.

-Foto Universal Music Italia-

(ITALPRESS).