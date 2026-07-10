Ebola, Unicef: rischio crisi umanitaria senza precedenti

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Nella Rdc è allarme per la diffusione del virus

di Askanews - 10 Luglio 2026

Milano, 10 lug. (askanews) – Nella Repubblica Democratica del Congo l’epidemia di Ebola continua ad allargarsi, mentre l’UNICEF ha lanciato l’allarme sul rischio di una crisi umanitaria senza precedenti. Il direttore regionale per l’Africa occidentale e centrale, Gilles Fagninou, ha invitato a rafforzare la risposta al virus senza trascurare gli altri servizi sanitari essenziali: “È chiaro che non abbiamo mai avuto un’epidemia con questo tipo di andamento. Il virus si evolve e si diffonde molto rapidamente”, ha detto. “Dobbiamo intensificare i nostri sforzi di risposta, ma allo stesso tempo dobbiamo lavorare su tutte le altre problematiche sanitarie per garantire la continuità dei servizi sanitari e degli altri servizi sociali di base, in modo da non precipitare in una situazione umanitaria peggiore di qualsiasi altra mai vissuta prima”.