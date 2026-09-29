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Elio esordisce alla regia con il film “La Crepa”

di Italpress - 29 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sarà prodotto da tempesta insieme a Rai Cinema, in coproduzione con Cinédokké il film “La Crepa”, primo lungometraggio diretto da Stefano Belisari, noto al grande pubblico come Elio degli Elio e le Storie Tese. “La Crepa” è scritto dallo stesso Elio e da Piero Bodrato e sarà una commedia acida ispirata alla realtà delle famiglie con ragazzi autistici.

Nel cast, oltre a Elio, Pietro Sermonti, Cochi Ponzoni, Galatea Bellugi, Donatella Finocchiaro, Margherita Vicario, Geppi Cucciari, Paolo Rossi. “L’obiettivo ambizioso è raccontare l’autismo nella sua quotidianità, fatta di fatica, di difficoltà, ma anche di gioia. Non sarà facile, ma potrò contare sull’aiuto di una squadra di bravissimi attori e dei ragazzi di PizzAut”, ha detto il regista. Il film sarà realizzato in collaborazione con PizzAut, la straordinaria esperienza di inserimento lavorativo per persone autistiche creata da Nico Acampora, e vedrà la partecipazione in qualità di attori di alcuni dei ragazzi che vi lavorano e dello stesso Nico Acampora. “Per noi è fondamentale produrre un film inclusivo – dichiarano Carlo Cresto-Dina e Manuela Melissano, produttori per tempesta – è ormai inaccettabile vedere ruoli di persone neurodivergenti, interpretati solamente da attori neurotipici. Non ci interessa fare un film su PizzAut, ma realizzarlo con loro”.

– foto Simon Guy Fässler –

(ITALPRESS).