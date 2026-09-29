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Meloni in visita ufficiale a Praga, l’incontro con il premier Babis

All’aeroporto accolta dagli ambasciatori Rubes e Gaudiano

di Askanews -

Praga, 29 set. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’aeroporto internazionale di Praga per la visita ufficiale nella Repubblica Ceca, dove è stata accolta dall’ambasciatore della Repubblica Ceca a Roma, Radek Rubes, e dall’ambasciatore d’Italia a Praga, Alessandro Gaudiano.

Meloni si è poi diretta verso l’Ufficio del governo della Repubblica Ceca, dove è stata accolta con gli onori militari dal primo ministro Andrej Babis prima di riunirsi per il previsto colloquio bilaterale.

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