Torino

Un ospedale a misura di bambino: nuovo Day Hospital al Regina Margherita

di Redazione - 29 Settembre 2026

È stato inaugurato all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino il nuovo Day Hospital Pediatrico Multispecialistico, realizzato al terzo piano della struttura. Un reparto completamente rinnovato, pensato per migliorare l’assistenza a bambini e adolescenti affetti da patologie complesse e rare.

Il Day Hospital e il Day Service della Pediatria Specialistica Universitaria rappresentano un punto di riferimento nazionale per le patologie endocrine, diabetologiche, genetiche, immunologiche e reumatologiche, oltre che per i disturbi della crescita e le dislipidemie.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e gli assessori regionali Andrea Tronzano e Federico Riboldi. Lo Russo ha sottolineato l’importanza non soltanto della qualità delle cure, ma anche di ambienti capaci di accogliere bambini e famiglie nei momenti più difficili.

La riqualificazione è stata promossa da ADISCO Piemonte, che ha contribuito con circa 1,28 milioni di euro, con il sostegno di Intesa Sanpaolo per 1,15 milioni e della Fondazione Compagnia di San Paolo per oltre 500 mila euro.

Il nuovo reparto occupa circa 1.220 metri quadrati ed è articolato in quattro settori: Multispecialistico, Allergologia, Malattie Infettive e Immunoreumatologia. Comprende 23 spazi medici, 16 posti letto, tre sale d’attesa, 20 servizi igienici e due tisanerie.

Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità degli ambienti, progettati a misura di bambino e accompagnati da una grafica ispirata al ciclo delle stagioni.

«La nuova configurazione favorisce l’integrazione tra competenze diverse e permette di offrire percorsi diagnostici, terapeutici e di follow-up coordinati», ha spiegato Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino, evidenziando l’obiettivo di ridurre, quando possibile, i ricoveri ordinari e l’impatto delle cure sulla vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

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