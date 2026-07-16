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Energia elettrica per le pubbliche amministrazioni, al via la nuova gara Consip da 3,1 miliardi

di Italpress - 16 Luglio 2026

ROMA (LA4NEWS/ITALPRESS) – Consip ha pubblicato la nuova gara per la fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni, per un valore complessivo, inclusi eventuali incrementi, di 3,1 miliardi di euro, pari a oltre 18 Terawattora (TWh).

L’iniziativa garantisce la continuità dell’offerta Consip per la fornitura di energia elettrica per le amministrazioni che si trovano ad affrontare un mercato complesso ma essenziale per il funzionamento quotidiano della PA.

“La nostra nuova gara mette a disposizione delle amministrazioni un contratto con prezzi e condizioni vantaggiose, prestabilite e trasparenti, monitorate anche attraverso verifiche sulla conformità delle prestazioni contrattuali” – commenta l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Consip, Marco Reggiani.

La nuova convenzione avrà una durata di 12 mesi, mentre i contratti di fornitura potranno avere una durata di 12 o 24 mesi, con prezzo variabile e corrispettivi aggiornati mensilmente sulla base dei prezzi della borsa elettrica italiana. Le amministrazioni potranno continuare a scegliere l’”Opzione verde” -che nel 2025 ha permesso l’erogazione di circa 2.500 GWh- per la fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili certificata tramite Garanzie di Origine.

La gara è articolata in 18 lotti geografici, a cui si aggiunge il lotto “Italia Verde” – riservato alle PA con “punti di prelievo” distribuiti sul territorio – che consentirà di gestire la fornitura tramite un unico contratto e un unico interlocutore.

Sono previsti due lotti specifici (18 Centro-Nord e 19 Sud) riservati alle PA che non riescono ad aderire ai lotti territoriali di riferimento a seguito della risoluzione di precedenti contratti, con modalità di accesso meno restrittive e condizioni economiche migliorative rispetto al Servizio di Salvaguardia.

Tra le innovazioni figurano anche: Sconto PA virtuose: dedicato alle PA che pagano con addebito diretto SEPA – SDD o in anticipo rispetto al termine contrattuale; Sconto nuove adesioni: dedicato alle PA che non hanno obbligo di utilizzo degli strumenti Consip e non hanno aderito ad alcuna delle ultime tre edizioni della Convenzione; Iniziative di comunicazione a carico degli aggiudicatari: finalizzate a favorire l’adesione delle amministrazioni sul territorio.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 31 luglio 2026.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).