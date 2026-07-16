Flash mob al CONI: ballerini contro le discriminazioni

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Capitanati da Francesca Pascale, per "riforma giustizia sportiva"

di Askanews - 16 Luglio 2026

Roma, 16 lug. – Si è tenuto davanti alla sede del CONI a Roma, in zona Foro Italico, il flash mob di ballerine e ballerini professionisti di tutte le età. La mobilitazione è nata per protestare contro le discriminazioni nel mondo della danza, chiedere una riforma reale della giustizia sportiva e sollecitare un rilancio trasparente di questo settore. A capitanare l’iniziativa è stata Francesca Pascale, Presidente dell’Associazione “I Colori della Libertà”.

Al centro della protesta vi sono le recenti vicende che stanno scuotendo la FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali), l’organismo riconosciuto dal CONI per la gestione della danza sportiva in Italia. La Federazione, che conta oltre 100 mila tesserati.

“È successo qualcosa di straordinario davanti alla sede del CONI: una manifestazione di protesta senza precedenti, con i ballerini scesi in piazza ballando e danzando. Questi atleti sono protagonisti non solo sul palco, ma anche in una battaglia per il rispetto, la dignità e la trasparenza. Chiediamo una revisione profonda della giustizia sportiva, perché chi giudica spesso è partner dello stesso studio legale di chi viene giudicato. Spero che le istituzioni e la politica non si girino dall’altra parte. Noi daremo voce a queste istanze per contribuire a far tornare la danza uno sport d’eccellenza” – È quanto ha dichiarato Francesca Pascale, Presidente dell’Associazione “I Colori della Libertà”.

(Comunicato Stamp