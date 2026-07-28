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Eni annuncia Decisione Finale di Investimento per il progetto Cronos a Cipro, Descalzi “Contributo concreto a diversificazione approvvigionamenti di gas dell’Europa”

di Italpress - 28 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Eni ha raggiunto la Decisione Finale di Investimento (FID) per lo sviluppo del progetto Cronos, situato in acque profonde offshore di Cipro, con l’obiettivo di portare sul mercato il primo gas cipriota nel 2028. Lo rende noto la società. Il progetto, operato da Eni, “consentirà la messa in produzione delle risorse del giacimento Cronos, situato nel Blocco 6, che contiene oltre 3 Tcf di gas inizialmente in posto (GIIP). La produzione è prevista raggiungere un plateau di circa 500 milioni di piedi cubi standard al giorno (mmscf/g)”. Il gas verrà trasportato e trattato presso le infrastrutture esistenti di Zohr, in Egitto, per essere successivamente trasferito e liquefatto nell’impianto di GNL di Damietta ed esportato sotto forma di gas naturale liquefatto (GNL) verso i mercati internazionali, principalmente europei. Per l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, “l’iniziativa di Cronos rappresenta una tappa accelerata e concreta nel percorso che porterà Cipro a diventare un produttore ed esportatore europeo di gas naturale e apre la strada per la creazione di un hub regionale del gas nel Mediterraneo Orientale, facendo leva sulle infrastrutture energetiche esistenti in Egitto. Il progetto è inoltre un esempio di cooperazione internazionale e fornisce un contributo concreto alla diversificazione e alla sicurezza degli approvvigionamenti di gas dell’Europa”.

Cronos rappresenta il primo sviluppo di Eni a Cipro e il primo progetto nel settore degli idrocarburi del Paese. “Costituisce un esempio di approccio integrato che valorizza le sinergie tra infrastrutture nuove e già esistenti all’interno di un unico sviluppo, consentendo significative efficienze in termini di costi, una riduzione dell’impatto ambientale e un più rapido time to market”, si legge ancora nella nota di Eni. Cronos consentirà “il riavvio dell’impianto di liquefazione di Damietta, ripristinerà in modo strutturale le esportazioni di GNL dall’Egitto e rappresenta un’importante tappa nell’espansione del portafoglio globale di GNL di Eni”. Attraverso la commercializzazione del 50% dei volumi di GNL prodotti, equivalenti a circa 1,4 milioni di tonnellate annue (MTPA), Eni incrementerà il proprio portafoglio di GNL contrattualizzato, in linea “con l’obiettivo strategico di superare i 20 milioni di tonnellate annue (MTPA) entro il 2030”. Gli accordi contrattuali alla base del progetto definiscono le modalità di utilizzo delle infrastrutture esistenti in Egitto, incluse le strutture di Zohr e l’impianto GNL di Damietta, nonché la commercializzazione del GNL, creando le condizioni per un’esecuzione tempestiva del progetto. Eni è presente a Cipro dal 2013. Il Blocco 6 è operato da Eni con una quota del 50%, in partnership con TotalEnergies. Nel Paese, Eni opera inoltre il Blocco 8 e detiene partecipazioni nei Blocchi 7 e 11, operati da TotalEnergies.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).