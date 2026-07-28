Torino

Scontri No Tav, i primi due arresti: sono 25enni tedeschi

di Redazione - 28 Luglio 2026

La procura della Repubblica di Torino ha chiesto oggi all’ufficio del gip la convalida dell’arresto di due indagati di nazionalità tedesca, eseguito il 26 luglio in flagranza differita dalla Digos. I due, 25enni, sono ritenuti responsabili, in concorso con altri soggetti in via di identificazione dei reati di devastazione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale aggravata, in relazione agli scontri con le forze di polizia avvenuti durante la manifestazione No Tav lo scorso sabato presso i cantieri della Torino Lione.

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