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Torino

Scontri No Tav, i primi due arresti: sono 25enni tedeschi

di Redazione -

La procura  della Repubblica di Torino ha chiesto oggi all’ufficio del gip la  convalida dell’arresto di due indagati di nazionalità  tedesca, eseguito il 26 luglio in flagranza differita dalla Digos. I due, 25enni, sono ritenuti responsabili, in concorso con altri soggetti in via di identificazione dei reati di devastazione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale aggravata, in relazione agli scontri con  le forze di polizia avvenuti durante la manifestazione No Tav lo scorso sabato presso i cantieri della Torino Lione.

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