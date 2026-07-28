Attualità

Incendio a Gardaland nei pressi delle montagne russe

L'intervento dei vigili del fuoco in un'area già chiusa al pubblico, il rogo subito domato

di Martino Tursi - 28 Luglio 2026

È stato domato l’incendio scoppiato a Gardaland nei pressi delle montagne russe, in un’area che risultava già interdetta al pubblico. I fatti si sono verificati attorno all’ora di pranzo, nei prezzi del cantiere dell’attrazione Far West. Un’ala del parco divertimenti che era chiusa per alcuni lavori di manutenzione in corso. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino, che sono arrivati con due autopompe, le fiamme sono state immediatamente circoscritte e poi spente.

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Incendio a Gardaland

Il fatto che l’incendio a Gardaland sia scoppiato in un cantiere già chiuso all’accesso da parte dei visitatori non ha impedito al parco divertimenti di restare aperto. In completa sicurezza. Le fiamme si sono avvicinate alle rotaie delle montagne russe di Raptor. L’intervento dei vigili del fuoco ha riportato subito la situazione alla normalità in pochi interventi grazie all’intervento di due autopompe e di cinque squadre di caschi rossi.

Zaia: “Fiamme domate”

L’ex governatore del Veneto, Luca Zaia, ha dato conto dell’accaduto. E lo ha fatto in un post pubblicato online. “Secondo le prime informazioni e le segnalazioni ricevute, sarebbe divampato un incendio a Gardaland nell’area situata sotto l’attrazione Raptor, coinvolgendo la zona a tema Far West alle ore 13:50”. Poi la conclusione del caso: “L’incendio è stato circoscritto e la situazione è tornata sotto controllo. Desidero ringraziare tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, i volontari. E tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità per la gestione dell’emergenza”.