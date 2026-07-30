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Esaurite in poche ore le risorse per l’ecobonus sui veicoli commerciali

di Italpress - 30 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Grande partecipazione alla misura di incentivo promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri a basse emissioni (categorie N1 e N2): le risorse disponibili sono state rapidamente assorbite dopo l’apertura dello sportello, a conferma del forte interesse suscitato dall’intervento. Preannunciata alla fine del 2025, la misura ha raccolto in poche ore numerose pratiche predisposte nei mesi precedenti, frutto dell’attesa maturata dal mercato. Oltre la metà dei contributi è stata abbinata alla rottamazione di un veicolo, favorendo lo svecchiamento del parco circolante, con benefici ambientali immediati.

Significativo, inoltre, il dato della distribuzione territoriale del beneficio: pur registrando il Nord il maggior numero di domande, il Mezzogiorno si colloca a breve distanza, a conferma di una partecipazione ampia e diffusa su tutto il territorio nazionale. Positivo, infine, anche l’esito dei primi controlli effettuati dal Dicastero, che non hanno evidenziato fenomeni di accaparramento e confermano l’efficacia della nuova impostazione rispetto alla disciplina precedente. La misura rientra nel nuovo DPCM Automotive, che programma fino al 2030 risorse per 1 miliardo e 343 milioni di euro a sostegno della filiera, degli investimenti e dell’innovazione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).