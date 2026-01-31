Cronaca

Esplosione e crollo ad Adelfia: le ricerche di due dispersi

La probabile causa: l'incendio di una bombola di gas

di Giorgio Brescia - 31 Gennaio 2026

(Fonte: MinInterno ex Twittter)

Due dispersi ad Adelfia: il crollo di un edificio in provincia di Bari nel primo pomeriggio dopo una violenta esplosione probabilmente legata a una bombola di gas. Il boato, avvertito in tutta la zona.

I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti sul posto in via Oberdan ad Adelfia per soccorrere eventuali dispersi rimasti intrappolati dopo l’esplosione e il crollo. Al momento risultano due residenti della palazzina dispersi sotto le macerie, e le ricerche continuano tra detriti e fumo. La causa precisa resta da confermare, ma tutti gli elementi raccolti finora puntano verso un’esplosione accidentale causata da gas.

Dinamica dell’incidente

Verso le 13:30 di oggi, una forte esplosione nell’abitazione di una palazzina in via Oberdan ad Adelfia, che ha provocato il crollo dell’intero edificio. Secondo le prime notizie, l’origine dell’esplosione potrebbe essere una bombola di gas presente nell’appartamento, anche se le autorità competenti stanno ancora verificando la dinamica esatta dell’accaduto.

Soccorsi e ricerche dei dispersi

I vigili del fuoco stanno scandagliando le macerie con team specializzati e mezzi d’emergenza per individuare eventuali sopravvissuti, con due persone anziane considerate disperse dopo il collasso della struttura. L’area è stata delimitata per consentire le operazioni in sicurezza, anche in considerazione dell’incendio ed eventuali focolai residui.

La sicurezza della zona

Oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri hanno transennato la zona per coordinare l’accesso ai soccorsi e gestire la sicurezza pubblica mentre proseguono le verifiche tecniche. Le autorità mantengono un alto livello di allerta, chiedendo ai residenti di evitare l’area per non ostacolare i lavori di soccorso e pericoli legati alla stabilità delle strutture vicine.

Ipotesi sulle cause e prossimi accertamenti

Le prime valutazioni, basate su testimonianze e rilievi iniziali, indicano una possibile fuga o esplosione di una bombola di gas come causa scatenante. Le indagini tecniche e i rilievi degli esperti saranno fondamentali per confermare questa ipotesi e per stabilire eventuali responsabilità o fattori di rischio strutturale nell’edificio.