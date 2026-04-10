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Euro 2032: Italia–Turchia, il divario degli stadi che non possiamo ignorare

La Turchia arriva con stadi moderni e operativi, l’Italia con impianti vecchi e cantieri ancora da aprire.

di Gianluca Pascutti - 10 Aprile 2026

La co‑organizzazione di Euro 2032 tra Italia e Turchia nasce come un accordo politico, ma sul piano infrastrutturale mette in scena un confronto impari. Da una parte c’è un Paese che negli ultimi quindici anni ha costruito un sistema di stadi moderni, coerenti, progettati per eventi internazionali. Dall’altra c’è l’Italia, che arriva all’appuntamento con impianti vecchi, ristrutturazioni annunciate e una cronica incapacità di trasformare i progetti in cantieri reali. È un divario che non si può più mascherare con la retorica del “grande calcio italiano”.

La Turchia ha già fatto ciò che l’Italia rimanda da decenni

Il modello turco è semplice, investimenti continui, iter rapidi, impianti nuovi. Non rendering, non promesse, ma cemento, acciaio e inaugurazioni. Stadi come il Vodafone Park di Istanbul, il Konya Metropolitan Stadium o il complesso di Trabzon sono esempi di una strategia chiara, costruire infrastrutture contemporanee, funzionali, pensate per ospitare competizioni UEFA senza interventi aggiuntivi. La Turchia non arriva a Euro 2032 con un dossier di lavori da fare, arriva con stadi già pronti, testati, operativi. È un vantaggio competitivo enorme, frutto di una visione che in Italia non si è mai vista.

L’Italia resta intrappolata nei suoi stadi-museo

Il panorama italiano è l’opposto, impianti pubblici, vincoli architettonici, burocrazia, opposizioni locali, progetti che cambiano forma ogni anno. L’età media degli stadi di Serie A supera i sessant’anni. Molti impianti sono nati per i Mondiali del 1990 e da allora hanno subito solo interventi cosmetici. L’unico stadio realmente moderno è l’Allianz Stadium di Torino. Tutto il resto richiede lavori profondi. Milano esempio è un caso politico irrisolto, Firenze è un progetto che non trova ancora stabilità, Napoli e Bari necessitano di ristrutturazioni radicali, Genova e Verona devono essere adeguate in modo sostanziale. L’Italia arriva a Euro 2032 con un elenco di cantieri da aprire, non con stadi pronti a ospitare un torneo continentale.

Un problema culturale prima che infrastrutturale

Il vero nodo non è tecnico, ma culturale. La Turchia ha trattato gli stadi come infrastrutture strategiche. L’Italia li ha trattati come eredità da conservare, non come strumenti da aggiornare. Il risultato è un Paese che discute per anni su un progetto, mentre altrove si costruisce in due.

Euro 2032 è l’ultima occasione

La candidatura congiunta non è un premio, è un ultimatum. Euro 2032 dirà se l’Italia è capace di uscire dall’immobilismo o se continuerà a presentarsi al mondo con stadi che appartengono a un’altra epoca. Il tempo delle scuse è finito. Ora servono cantieri, non conferenze stampa.