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Undici ore in una stanza, poi la cella. Il viaggio mondiale dell’arbitro Omar Artan finisce a Miami

L’arbitro che rappresentava un Paese intero, espulso dagli Stati Uniti senza nessuna spiegazione

di Gianluca Pascutti - 10 Giugno 2026

Omar Abdulkadir Artan nasce a Mogadiscio nel 1992 e cresce in un contesto difficile, ma trova nel calcio un percorso di riscatto. Diventa arbitro internazionale nel 2018 e dirige partite di alto livello in Africa. Nel 2025 riceve un riconoscimento che cambia la sua carriera, miglior direttore di gara del continente. La Fifa lo inserisce nella lista degli arbitri selezionati per i Mondiali 2026. Per la Somalia è un traguardo storico, perché nessun arbitro del Paese aveva mai raggiunto un palcoscenico simile.

L’arrivo negli Stati Uniti e il fermo improvviso

Omar Artan vola verso Miami per unirsi al gruppo arbitrale che prepara il torneo. Atterra con un visto valido e con la documentazione ufficiale che conferma il suo ruolo. Appena passa il controllo passaporti, però, gli agenti lo fermano e lo portano in una stanza di sicurezza. L’interrogatorio dura undici ore. Le domande riguardano la sua identità, il suo lavoro e la situazione politica somala. Dopo la notte in quella stanza, gli agenti lo trasferiscono in una cella dell’aeroporto. Rimane lì fino al mattino, quando riceve la comunicazione definitiva, gli Stati Uniti non autorizzano il suo ingresso. Lo imbarcano su un volo diretto a Istanbul e poi verso Mogadiscio.

Le spiegazioni ufficiali e ciò che resta fuori

Le autorità statunitensi parlano di problemi di verifica emersi durante i controlli. Non aggiungono dettagli. La Somalia rientra tra i Paesi sottoposti a controlli più rigidi, e questo rende ogni procedura più severa. Circolano ipotesi su possibili omonimie con individui monitorati dai sistemi di sicurezza, ma nessuna istituzione conferma collegamenti diretti. Al momento non esistono elementi pubblici che associno Omar Artan a indagini o profili sensibili. Rimane solo una decisione amministrativa che blocca il suo ingresso e chiude il suo Mondiale prima dell’inizio.

La reazione della Fifa e del governo somalo

La Fifa prende atto della scelta degli Stati Uniti e rimuove Artan dalla lista degli arbitri del torneo. L’organizzazione ribadisce che non può intervenire sulle politiche migratorie del Paese ospitante. Il governo somalo esprime rammarico e difende l’integrità del direttore di gara. I contatti diplomatici non cambiano l’esito. Al suo ritorno a Mogadiscio, Omar Artan riceve un’accoglienza calorosa, segno di un orgoglio nazionale ferito.

Un caso che apre un dibattito più ampio

La vicenda solleva domande sul rapporto tra sicurezza, controlli e grandi eventi sportivi. Un arbitro che rappresenta un Paese intero vede svanire il sogno mondiale in una notte di interrogatori. Gli Stati Uniti difendono le loro procedure. La Somalia chiede spiegazioni che probabilmente mai arriveranno.