F1: Gp di Las Vegas, Norris domina le libere di oggi. Attesa per le qualifiche. Orario e dove vederle

di Lino Sasso - 21 Novembre 2025

La prima giornata di prove del sul tracciato cittadino della Strip si è conclusa oggi con una serie di indicazioni parziali ma comunque significative in vista del Gp di Las Vegas di F1. Si tratta del terzultimo appuntamento della stagione. Una sessione caratterizzata da pochissima attività in pista, soprattutto nelle seconde libere, complice la pioggia che ha bagnato l’asfalto e le successive interruzioni con bandiera rossa. Il momento più delicato di oggi è arrivato a venti minuti dal termine, quando un tombino mal posizionato in prossimità di curva 17 – lo stesso problema già visto nel 2023 – ha costretto la Direzione gara del Gp di F1 a Las Vegas a interrompere le operazioni. Una pausa che ha impedito a molti piloti di completare un giro veloce con gomma soft, lasciando in testa solo chi era riuscito a chiudere un tentativo prima dello stop.

Norris davanti a tutti, poi Antonelli e Leclerc

In cima al gruppo si è piazzato il leader del Mondiale Lando Norris, autore di un convincente 1’33”602 con la McLaren. Subito dietro, staccato di appena 29 millesimi, l’ottimo Andrea Kimi Antonelli, capace di confermare le sue qualità al volante della Mercedes nonostante condizioni di pista tutt’altro che semplici. Terzo tempo per Charles Leclerc, a +0”161 ma ottenuto con gomme medie: un segnale incoraggiante per la Ferrari, anche se il finale di sessione del monegasco è stato movimentato. Leclerc si è infatti fermato per un sospetto problema al cambio ed è poi stato convocato dai commissari per non aver sostituito il volante e per la mancata disattivazione del sistema ERS. “C’è stata un’incomprensione, ma sono tranquillo: non mi aspetto conseguenze per il weekend”, ha chiarito il ferrarista. Il suo bilancio resta positivo: “Il nostro passo è solido, siamo messi abbastanza bene. Mi aspetto una qualifica molto serrata”.

Un quadro incerto

Tra coloro che hanno potuto sfruttare almeno un giro con le soft ci sono anche Nico Hulkenberg, oltre ai due piloti Racing Bulls, Isack Hadjar e Liam Lawson. Più indietro, solo nono, Max Verstappen: “Le interruzioni hanno reso tutto complicato. Ci manca un po’ di grip”, ha commentato l’olandese. Decimo Lewis Hamilton, frenato a suo dire da bandiere gialle e rosse ma comunque fiducioso. Anche Oscar Piastri ha sottolineato le difficoltà di valutazione di oggi in vista del Gp di F1 sul tracciato di Las Vegas. “La macchina sembra avere un buon passo, ma in pochi hanno girato bene con le soft. Difficile capire dove siamo”, ha detto al termine delle libere. Il quadro resta dunque incerto, ma con una griglia così corta nelle prestazioni, la qualifica del Gran Premio di Las Vegas di F1 si preannuncia più accesa che mai.

Orari e dove vedere tutte le sessioni del Gp di F1 a Las Vegas

Sabato 22 novembre

Ore 01.30 Prove libere 3

Ore 05.00 Qualifiche

Domenica 23 novembre

Ore 05.00 Gara

Tutti gli appuntamenti del weekend di Formula 1 saranno disponibili in diretta solo su Sky, sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport 1 e in streaming su SkyGo e Now. La gara del GP del Brasile sarà disponibile gratuitamente su TV8, ma non in diretta. In chiaro si potrà seguire qualifica e gara soltanto in differita alle 14 di sabato e di domenica.