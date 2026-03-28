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F1, oggi la gara del Gp del Giappone. Orario e dove vederla

di Lino Sasso - 29 Marzo 2026

A due settimane dalla storica vittoria nel GP di Cina, Kimi Antonelli continua a stupire il mondo della F1 conquistando la pole position nel Gp del Giappone in vista della gara di oggi. Il giovane talento italiano della Mercedes firma così la seconda pole consecutiva, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti di questa stagione 2026. La scuderia tedesca domina le qualifiche: George Russell completa una straordinaria prima fila tutta Mercedes, chiudendo al secondo posto. Si tratta della terza gara consecutiva in cui entrambe le vetture della casa di Stoccarda scatteranno davanti a tutti, segnale evidente di una competitività ritrovata. Alle spalle delle Frecce d’Argento, Oscar Piastri piazza la sua McLaren in terza posizione. Subito dietro si qualifica il monegasco Charles Leclerc, quarto, che partirà tra le due McLaren visto il quinto tempo di Lando Norris. In sesta posizione Lewis Hamilton, chiamato a confermare il buon risultato ottenuto in Cina. La vera sorpresa negativa delle qualifiche è però l’eliminazione in Q2 di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, pluricampione del mondo, partirà soltanto undicesimo: è la sua peggior qualifica da quando corre con il team austriaco. A rendere il dato ancora più significativo è il confronto interno con il compagno di squadra Isack Hadjar, ottavo in griglia.

Le strategie in vista della gara

Dal punto di vista strategico, la gara del Gp del Giappone di oggi si preannuncia estremamente interessante per il Mondiale di F1. Le simulazioni indicano come soluzione più veloce quella a singola sosta, con l’utilizzo, indistintamente, di tutte e tre le mescole. La partenza con gomma soft potrebbe però rivelarsi decisiva: la maggiore aderenza iniziale offre infatti opportunità concrete di guadagnare posizioni nel tratto tra la griglia e la prima staccata. La finestra ideale per il pit stop è compresa tra il tredicesimo e il diciannovesimo giro, ovviamente in base alla mescola scelta per la partenza. Con la soft la sosta sarà anticipata rispetto alla strategia alternativa Medium-Hard. Una variabile che potrebbe incidere significativamente sull’esito della gara.

Dove vedere la gara di F1 del Gp del Giappone oggi

Insomma, con Antonelli in forma smagliante e una Mercedes dominante, ma con avversari pronti ad approfittare di ogni occasione, il Gp di Suzuka promette spettacolo e possibili colpi di scena. Anche alla luce di un tracciato affascinante sul quale i piloti possono fare la differenza al netto del potenziale delle delle monoposto. La gara del GP del Giappone di F1 sarà trasmessa alle ore 7.00 di oggi in diretta TV in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e su NOW. La gara sarà fruibile in chiaro e gratuitamente su TV8 ma in differita alle 14.15.