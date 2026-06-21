Sport

Le regole che tengono in piedi lo sport: la partita più importante si gioca fuori dal campo

di Laura Tecce - 21 Giugno 2026

Quando si parla di sport l’attenzione si concentra quasi sempre sulle competizioni, sui campioni e sui grandi eventi internazionali. Ed è naturale che sia così: lo sport vive di risultati, imprese e passione. Esiste però un aspetto meno visibile, raramente al centro del dibattito pubblico, che è altrettanto decisivo: la qualità delle sue regole e la capacità di farle rispettare. In questi giorni il mondo dello sport italiano si è confrontato con un passaggio importante: la presentazione ai presidenti federali della prima bozza di riforma della giustizia sportiva annunciata dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Un intervento che riguarda il funzionamento delle procure sportive e l’architettura dei controlli interni al sistema; una materia tecnica solo in apparenza, ma che tocca un elemento essenziale: la fiducia. Nessuno sport può essere credibile se atleti, società e tifosi non hanno la certezza che le regole siano uguali per tutti e che le violazioni vengano giudicate in modo imparziale, rapido ed efficace. Negli ultimi anni lo sport italiano è cresciuto sotto molti punti di vista: dalla dimensione economica al rafforzamento del ruolo internazionale, fino all’aumento dei praticanti e delle società coinvolte. Proprio questa espansione rende ancora più centrale la qualità delle istituzioni che lo governano.

Una questione tecnica, ma soprattutto culturale

Più un sistema è complesso, più ha bisogno di regole chiare e di organismi capaci di garantire equilibrio. La riforma in discussione si muove in questa direzione, con l’obiettivo dichiarato di rendere la giustizia sportiva più efficiente, trasparente e soprattutto più rapida nei tempi di decisione. Il confronto con le federazioni non sarà semplice, ogni intervento che tocca gli equilibri interni di un sistema così articolato apre inevitabilmente discussioni e resistenze. Ma il punto non è solo tecnico: è culturale. Riguarda il livello di fiducia che lo sport è in grado di generare nel suo complesso.

La giustizia sportiva non è infatti un tema per addetti ai lavori. È una garanzia per tutti: atleti, società, dirigenti e tifosi. Quando il sistema è percepito come solido e imparziale, l’intero movimento ne beneficia. Quando invece emergono dubbi o incertezze, a risentirne è la credibilità complessiva dello sport. Il discorso non riguarda solo il calcio, ma tutte le discipline.

Non solo calcio: una promessa per tutto lo sport

Dalle federazioni professionistiche allo sport dilettantistico, la certezza delle regole è ciò che consente alla competizione di funzionare e alla partecipazione di crescere. In questo senso la riforma non è soltanto un intervento organizzativo, ma un passaggio che riguarda il modello stesso di sport che si vuole costruire perché un sistema moderno non si misura solo dai risultati o dai grandi eventi ospitati, ma dalla solidità delle sue istituzioni e dalla fiducia che riesce a generare. In fondo, lo sport si regge su una promessa semplice: competere tutti alle stesse condizioni e accettare il verdetto delle regole. Difendere questa promessa non è un dettaglio, ma la base stessa su cui si fonda tutto il resto.