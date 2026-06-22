Esteri

Colloqui Usa-Iran, concluso primo round: “Segnali positivi”

di Flavia Romani - 22 Giugno 2026

Si è concluso con segnali definiti positivi il primo ciclo di colloqui diretti tra Usa e Iran, ospitato in Svizzera e mediato da Pakistan e Qatar. Nonostante il clima di forte tensione internazionale e le recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che aveva minacciato nuove azioni contro Teheran, le parti hanno lasciato il tavolo con l’impegno di proseguire il dialogo e con l’obiettivo dichiarato di raggiungere un’intesa entro i prossimi 60 giorni.

Colloqui Usa-Iran: l’incontro

Secondo quanto riferito dai Paesi mediatori, l’incontro si è svolto in un’atmosfera costruttiva e ha consentito di definire una vera e propria tabella di marcia per le prossime settimane. I negoziati tecnici proseguiranno per tutta la settimana e saranno affiancati da un nuovo organismo politico incaricato di supervisionare il processo diplomatico.

Tra i risultati più rilevanti emersi dal confronto figura l’accordo per l’istituzione di una linea diretta di comunicazione dedicata alla sicurezza nello Stretto di Hormuz, uno dei punti nevralgici per il traffico energetico mondiale. L’obiettivo è evitare incidenti o escalation militari che possano compromettere la stabilità della regione e la libertà di navigazione.

Un altro tema centrale affrontato durante i colloqui riguarda il Libano. Le parti hanno concordato la creazione di una struttura congiunta per la gestione delle tensioni e il monitoraggio della situazione sul terreno. Il meccanismo, che coinvolgerà anche le autorità libanesi con il supporto dei mediatori, dovrebbe favorire il rispetto di una cessazione delle operazioni militari e contribuire alla stabilizzazione del Paese.

Al termine dell’incontro, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di “progressi significativi”, sottolineando alcuni risultati concreti ottenuti da Teheran. Tra questi figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati all’estero e l’avvio di un programma di ricostruzione e sviluppo economico.

Le parti hanno inoltre concordato la nascita di un comitato di alto livello che avrà il compito di seguire l’evoluzione delle trattative e garantire il rispetto degli impegni assunti. Sebbene il percorso resti complesso, il primo round di colloqui viene considerato un passo importante verso una possibile riduzione delle tensioni tra Washington e Teheran.