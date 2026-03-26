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Fake news, il Parlamento indaga con una Commissione

In un Paese dove il consumo di news avviene prevalentemente via social, la manovra parlamentare rappresenta il primo, possibile e vero "scudo" contro l'inquinamento del dibattito pubblico

di Angelo Vitale - 26 Marzo 2026

L'aula di Palazzo Madama

Fake news e democrazia: la stretta del Parlamento sulla disinformazione con una Commissione d’inchiesta.

L’Italia accelera sulla creazione di una Commissione parlamentare d’inchiesta ad hoc per contrastare la disinformazione, un fenomeno che oggi minaccia l’integrità dei processi democratici e la stabilità sociale. La manovra, entrata nel vivo del dibattito istituzionale, punta a mappare l’impatto delle campagne di manipolazione di massa.

Obiettivi e sostanza della manovra

Il cuore dell’iniziativa non è la censura, ma la trasparenza. La Commissione avrà il compito di indagare sulla diffusione coordinata di fake news e sulla loro capacità di influenzare l’opinione pubblica, specialmente durante i periodi elettorali. Sostanzialmente, per identificare le centrali di produzione dei contenuti e i flussi finanziari che sostengono le campagne di disinformazione, spesso alimentate da attori stranieri ostili.

L’approfondimento si estende ai nuovi sistemi di Intelligenza Artificiale e ai “Deepfake”, strumenti che rendono la manipolazione quasi indistinguibile dalla realtà. L’obiettivo primario è definire un quadro normativo che protegga il “diritto a essere informati correttamente”.

I tempi e il percorso parlamentare

La tabella di marcia è serrata. Dopo i primi passaggi nelle Commissioni Affari Costituzionali, il testo punta a una rapida approvazione per rendere l’organismo operativo entro l’anno. I tempi sono dettati dall’urgenza di allinearsi al Digital Services Act (europeo, che impone alle grandi piattaforme tech responsabilità precise nella moderazione dei contenuti algoritmici.

Il ruolo della Commissione nel quadro nazionale

La Commissione, sedici senatori, poteri simili a quelli dell’autorità giudiziaria in materia di acquisizione documentale, budget di 50mila euro all’anno, sarà operativa fino alla fine della XIX legislatura.

Potrà disporre audizioni, sequestri di documenti e analisi tecniche sui dati. Non si tratta di un “ministero della verità”, ma di un presidio istituzionale necessario per monitorare come la propaganda digitale stia erodendo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

In un Paese dove il consumo di news avviene prevalentemente via social, la manovra parlamentare rappresenta il primo vero “scudo” contro l’inquinamento del dibattito pubblico.