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Il Nord-Est dei narcos: ecco come cambia

La "terra di passaggio" è diventata l'hub logistico terminale della criminalità globalizzata

di Angelo Vitale - 7 Luglio 2026

Operazione King George: quella scattata a Trieste non è solo un colpo ai broker della droga, ma la conferma di un cambio di paradigma del Nord-Est divenuto hub dei narcos.

Il Nord-Est dei narcos

La “terra di passaggio” è diventata l’hub logistico terminale della criminalità globalizzata. Il 6 luglio 2026, una data destinata a segnare le cronache giudiziarie dell’Alto Adriatico.

Sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste hanno smantellato un’imponente organizzazione transnazionale italo-albanese specializzata nel narcotraffico.

Operazione King George: nata per caso…

Tutto è iniziato quasi per caso. Un banale controllo su strada a Latisana, il sequestro di due chili di marijuana, un effetto domino capace di svelare una struttura piramidale complessa e ramificata.

Le indagini hanno delineato il profilo di narcos “professionisti”: comunicazioni criptate, cambio continuo di Sim e telefoni, auto modificate con doppi fondi tecnologici, come una Alfa Romeo Stelvio sequestrata durante i blitz.

I numeri del business criminale

I numeri restituiscono la dimensione del business: 91 chili di stupefacenti (tra cui 21 di cocaina purissima), armi con matricola abrasa, un patrimonio di 1,1 milioni di euro in contanti, Rolex e immobili sottratti ai clan.

Il dato inquietante che fa riflettere, la qualità dell’organizzazione: una holding che utilizzava la Lombardia come base di stoccaggio per inondare le spiagge del Triveneto durante la stagione estiva.

Analizzata oltre la cronaca giudiziaria, la spia di una metamorfosi profonda. Il Nord-Est d’Italia ha smesso di essere un semplice “corridoio” per i carichi diretti a Milano o in Nord Europa.

L’ultimo miglio del traffico di droga

Oggi, Trieste e il suo entroterra sono diventati mercati di consumo stabili e basi operative terminali. Siamo di fronte alla “logistica dell’ultimo miglio” applicata al crimine. I clan, in particolare l’asse italo-albanese, replicano lo schema delle multinazionali dell’e-commerce.

Creano hub di prossimità per accorciare i tempi di consegna verso i turisti e i giovani nelle discoteche e negli stabilimenti balneari di Lignano Sabbiadoro, Grado, Jesolo, Bibione e Caorle.

È la criminalità che quasi si adegua ai ritmi della gratificazione istantanea della società moderna. A rendere questa organizzazione perfetta, la sua efficienza manageriale. Per lo spaccio al dettaglio, la banda non utilizzava pusher locali facilmente identificabili, ma i cosiddetti “cavallini”: giovani albanesi incensurati fatti giungere in Italia con visti turistici di 90 giorni.

Allo scadere del trimestre, venivano rimpatriati e sostituiti da nuovi connazionali, rendendo inutile la schedatura delle forze dell’ordine. Una struttura “liquida” che funzionava come una startup tecnologica.

Se un corriere cadeva al casello, l’algoritmo umano del clan riorganizzava la rotta in poche ore, senza intaccare il fatturato complessivo della holding. Gli albanesi, un tempo considerati solo violenta manovalanza, hanno compiuto un salto di qualità. Oggi sono interlocutori paritetici o addirittura superiori ai broker italiani, grazie a rotte stabili che collegano i Balcani direttamente ai produttori sudamericani.

Il ruolo di Trieste e del suo porto

Il ruolo di Trieste in questo scacchiere, centrale. Perché non riguarda solo lo spaccio estivo. Documenti investigativi disegnano queste mosse. La strategia del potente cartello colombiano del Clan del Golfo – gli Urabeños – ha identificato il porto giuliano come lo scalo ideale per sostituire Gioia Tauro, definendolo “buono per i narcos” perché efficace e vicino al confine sloveno.

La città è attualmente il porto con i maggiori traffici d’Italia e, come rivelato dall’inchiesta “Geppo2021”, è stata teatro del sequestro di oltre 4 tonnellate di cocaina, il terzo più grande d’Europa.

Trieste è la “porta d’oro” dove i confini fisici sono spariti per i criminali, ma restano barriere burocratiche per le polizie, che devono scontrarsi con rogatorie lente mentre il crimine viaggia alla velocità della globalizzazione finanziaria. La metamorfosi non è solo logistica, ma economica.

Le mafie nel Nord-Est

I clan agiscono ormai come un virus adattivo. Non esibiscono la violenza, la sussurrano. Capitalizzano il “lato oscuro” di un tessuto economico sano, sfruttando la propensione al successo rapido di una parte della classe imprenditoriale locale.

I proventi di operazioni come la “King George” non restano nei forzieri, ma vengono “puliti” nell’economia reale. Un caso emblematico quello di Verona, dove nel luglio dell’anno scorso è emerso un clan albanese di Elbasan capace di acquistare interi complessi immobiliari – oltre 30 unità tra uffici e negozi – per riciclare narcodollari derivanti dalla cocaina sudamericana.

Il crimine non è più un corpo estraneo, ma un partner silente che inquina la competitività delle aziende sane, causando perdite stimate intorno al 20% per i competitor onesti. Questa inchiesta suggerisce che il Nord-Est non è più l’isola felice che osserva le mafie da lontano. È diventato un distretto industriale del crimine globalizzato, dove l’efficienza manageriale conta più dell’intimidazione per fare forte la catena di montaggio del crimine.