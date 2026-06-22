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Fiat presenta nuova 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e 600 Turbo 100

di Italpress - 22 Giugno 2026

TORINO (ITALPRESS) – Nuova serie speciale 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e Nuova 600 Turbo 100. Sono questi i due modelli complementari che Fiat ha presentato oggi nella sede torinese di Stellantis&You, un progetto con cui il marchio globale italiano prosegue nella sua missione di sviluppare una mobilità semplice e accessibile. Disponibile esclusivamente in versione Cabrio, la Nuova serie speciale 500 Hybrid Dolcevita trae ispirazione dalle estati sulla costa italiana e dall’eleganza sofisticata degli anni ’60. Fedele al suo DNA, una versione con il tetto apribile di 500 è da sempre presente nella gamma dell’icona italiana dal suo primo lancio nel 1957 in poi. All’esterno presenta una serie di elementi di design esclusivi come le calotte degli specchietti cromate, un badge laterale dedicato con logo Dolcevita, i nuovi cerchi in lega da 16″ diamantati, la capote in tessuto blu dedicata e i fari full LED. L’abitacolo conferma la vocazione raffinata con i sedili in tessuto Pieds de poule e vinile dal logo “500” ricamato, l’autoradio DAB da 10,25″, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori. Per il mese di giugno la 500 Hybrid Cabrio Dolcevita è proposta a un prezzo promozionale di 19.950 , in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services.Per quel che riguarda la 600 Turbo 100, il cuore della versione è appunto il nuovo motore Turbo benzina da 100 CV – un tre cilindri di 1.199 cm³ che eroga 101 CV e 205 Nm di coppia – abbinato al cambio manuale a sei marce, per una guida intuitiva e coinvolgente. La nuova motorizzazione affianca le versioni ibrida ed elettrica già in gamma ed è disponibile su tutti gli allestimenti (Pop, Icon, Business, La Prima, Sport). “Fiat ascolta il pubblico, ancora moltissimi italiani, il 50% di loro, sceglie un Suv compatto come la 600 equipaggiata con una trasmissione manuale, ovvero il 40% rinuncia all’elettrificazione per avere un’auto un pò più accessibile, ma che risponda pienamente alle proprie esigenze – spiega Alessio Scutari, Managing Director di Fiat Italia – 600 conferma tutto il suo stile, ispirato ovviamente a 500, più comfort, più dotazione, più sicurezza ed equipaggiamento, ma allo stesso tempo prestazioni eccellenti sia dal punto di vista dinamico che dal punto di vista di efficienze e consumi del nuovo motore Turbo 100”. Listino a partire da 23.850 euro, offerta di lancio a 18.950 euro.“Il 21 maggio è stato un giorno importante, la Fiat, il nostro brand domestico nazionale, è uno dei quattro brand principali del gruppo a livello globale. Questo risultato è una conferma, basti pensare che la Fiat mediamente a livello globale vende più di 100 mila veicoli al mese, in cinque mesi abbiamo già superato i 500 mila veicoli venduti in giro per il mondo – ha spiegato Gaetano Thorel, Head of Fiat Europe – L’altro risultato che sottolinea la forza di questo brand in Europa è la quota privati, abbiamo recuperato otto posizioni, oggi la Fiat è il quinto brand in Europa nel mercato privati, cioè quello dove il consumatore sceglie quello che vuole. Anche questo è un motivo di grande orgoglio per il nostro marchio”. Thorel ha poi parlato anche dello stabilimento di Mirafiori: “Qui abbiamo mantenuto una promessa, perchè a novembre abbiamo riportato la 500 a Mirafiori, con orgoglio oggi abbiamo già prodotto in cinque mesi lo stesso numero di 500 che abbiamo costruito in tutto lo scorso anno, quindi da giugno in poi ogni 500 che esce da Mirafiori è un più rispetto all’anno scorso. Soprattutto, non abbiamo ancora completato la gamma, perchè da giugno arriverà finalmente la versione cabrio e anche la versione con guida a destra, in particolare per il mercato inglese”.

– Foto ufficio stampa Stellantis –(ITALPRESS).