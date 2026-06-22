Il cardinale Pizzaballa a Gaza City con il Patriarca Teofilo III

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Visita alla comunità cristiana e alla popolazione provata dalla guerra

di Askanews - 22 Giugno 2026

Gaza (Striscia di Gaza), 22 giu. (askanews) – Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme e Teofilo III, Patriarca di Gerusalemme e di tutta la Palestina e Giordania, sono arrivati a Gaza City per una visita pastorale volta a sostenere sia la piccola comunità cristiana sia la popolazione provata da anni di guerra e difficoltà. Hanno anche piantato un ulivo dopo essersi recati all’Università di Al-Azhar.

“Sono venuto a Gaza per visitare la nostra comunità, il nostro sacerdote, per incoraggiare una visita di solidarietà, vicinanza e amicizia”, ha affermato Pizzaballa”. “Questo è un piccolo segno ma importante, un segno della pace e un simbolo. Abbiamo bisogno di segni, abbiamo bisogno di simboli che ci ricordino quanto sia importante gettare i semi della pace” ha detto dopo aver piantato l’ulivo.