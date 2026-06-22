Sport

Calciomercato Lazio, la clausola di Gattuso: centravanti subito. Tra i nomi anche Lucca e Gimenez

Gattuso alla Lazio, progetto tecnico chiaro fin dal primo giorno, serve un bomber

di Marzio Amoroso - 22 Giugno 2026

L’arrivo di Gennaro Gattuso alla Lazio segna una svolta tecnica netta. Il club vuole ripartire con idee chiare, ritmo più alto e maggiore aggressività offensiva. In questo quadro il ruolo del centravanti diventa centrale. Il nuovo allenatore ha chiesto una squadra corta, intensa e capace di attaccare l’area con continuità. Per farlo serve una prima punta affidabile, già pronta per la Serie A e in grado di reggere il peso dell’attacco biancoceleste. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali su clausole particolari inserite nel contratto di Gattuso. È però evidente una linea condivisa, la Lazio dovrà intervenire in modo deciso sul reparto offensivo. La priorità tecnica è l’arrivo di un numero nove che garantisca gol, presenza fisica e profondità.

La ricerca del nuovo numero nove per la Lazio di Gattuso

La società sta lavorando su più fronti per consegnare a Gattuso un centravanti adatto al suo calcio. Il profilo ideale unisce struttura fisica, capacità di giocare spalle alla porta e attitudine al pressing. La Lazio valuta anche l’equilibrio economico dell’operazione, tra cartellino, ingaggio e possibili cessioni. In questo contesto il nome di Lorenzo Lucca è stato accostato con insistenza ai biancocelesti. Il suo profilo nonostante una stagione calcisticamente sterile, si sposa con un gioco che cerca cross, seconde palle e presenza continua in area. Resta però un’ipotesi di mercato, non un accordo definito. Accanto a lui viene citato anche Santiago Gimenez, centravanti che poco ha dimostrato nell’ultimo campionato con la maglia rossonera del Milan. Si tratta di un profilo internazionale, con caratteristiche da finalizzatore puro e buona attitudine a muoversi sul filo del fuorigioco. Anche in questo caso si parla di scenario di mercato, senza annunci ufficiali.

Tra esigenze tecniche e sostenibilità economica

La Lazio deve conciliare le richieste tecniche di Gattuso con la sostenibilità del progetto. Il club non può permettersi passi falsi su un ruolo così delicato. La scelta del centravanti condizionerà il rendimento offensivo della squadra e l’intera stagione. Per questo la dirigenza procede con prudenza, valutando costi, tempi e incastri con le uscite. L’obiettivo è consegnare a Gattuso un attacco più pesante, più verticale e più concreto sotto porta.